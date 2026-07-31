Acordul de împrumut SAFE a fost adoptat de plenul Senatului ca for decizional

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 06:20

Acordul de împrumut SAFE, prin care România va avea acces la o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro, a fost adoptat de plenul Senatului ca for decizional.

Fondurile sunt destinate investițiilor majore în apărare și infrastructura strategică, precum și consolidării industriei europene în domeniu.

În timpul dezbaterilor, partidele din fosta coaliție de guvernare au subliniat importanța programului pentru siguranța cetățenilor, dar și pentru crearea de noi locuri de muncă.

În schimb, opoziția a acuzat lipsă de transparență, inclusiv în ce privește impactul financiar viitor.

Nadia Cerva, senatoare, grupul PACE – Întâi România: S-a negociat în secret, n-a știut nimeni ce jaloane își asumă guvernul și ne-am trezit că trebuie pe repede înainte, în Parlamentul României, să stricăm toată legislația pentru a îndeplini aceste jaloane. Tot în contractul cadru se face vorbire despre niște bani pe care România îi primește doar dacă există fonduri disponibile, adică România angajează niște contracte cu furnizorii, dar așteaptă să primească bănuții doar dacă ei există.

Legea va fi trimisă la Președinție pentru promulgare.

Rador/FOTO arhivă senat.ro