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Camera Deputaţilor a dat undă verde angajărilor în sistemul de sănătate

Camera Deputaţilor a dat undă verde angajărilor în sistemul de sănătate
29 iulie 2026, 15:56

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind reforma sănătăţii, cu un amendament care priveşte deblocarea posturilor din sănătate, amendament care trecuse de comisiile de specialitate.

S-au înregistrat 237 de voturi ‘pentru’, 11 împotrivă şi 40 de abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006, în vederea extinderii protecţiei juridice, prin transpunerea infracţiunii de ultraj asupra personalului medico-sanitar, respectiv asupra personalului medical şi auxiliar, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi de unitatea medicală în care îşi desfăşoară activitatea. Totodată, intervenţia legislativă vizează măsuri menite să protejeze integritatea şi siguranţa angajaţilor din domeniul sănătăţii, să consolideze statutul profesional şi să asigure aplicarea unitară a legii în toate unităţile medicale.

‘Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi fac excepţie de la prevederile alin. (1) al articolului XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 25 iulie 2025, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile şi instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi unităţile sanitare din subordinea autorităţilor locale, posturile putând fi ocupate cu încadrarea în bugetul aprobat’, prevede amendamentul aprobat, iniţiat de PSD.

Proiectul de lege pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2026 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

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