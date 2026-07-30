INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 30 iulie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 12:20

UPDATE 12:40 – INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 30 iulie 2026

I. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea Programului naţional de control al poluării atmosferice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2023

Prin această Hotărâre, Guvernul actualizează Programul naţional de control al poluării atmosferice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2023, în vederea consolidării politicilor şi măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul legislaţiei Uniunii Europene.

Actualizarea Programului are la bază rezultatele studiului de specialitate elaborat în acest scop şi vizează revizuirea politicilor şi măsurilor de reducere a emisiilor, astfel încât acestea să răspundă evoluţiei datelor privind nivelul emisiilor şi să contribuie la atingerea angajamentelor naţionale asumate de România.

Hotărârea pune în aplicare prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, cu modificările ulterioare, şi creează cadrul necesar pentru implementarea şi monitorizarea măsurilor revizuite, prin implicarea autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile, potrivit competenţelor legale.

Necesitatea actualizării Programului rezultă din datele inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, care arată că România înregistrează în continuare depăşiri ale angajamentelor naţionale de reducere a emisiilor pentru oxizii de azot (NOx) şi particulele fine în suspensie (PM2,5). Totodată, inventarul naţional aferent anului 2023, transmis Comisiei Europene în februarie 2025, confirmă necesitatea consolidării măsurilor pentru reducerea acestor emisii.

Potrivit legislaţiei în vigoare, Programul naţional de control al poluării atmosferice se actualizează prin hotărâre a Guvernului o dată la patru ani sau ori de câte ori este necesar, inclusiv în situaţiile în care datele raportate către Comisia Europeană indică riscul de nerespectare a angajamentelor naţionale privind reducerea emisiilor.

Prin această hotărâre, Guvernul reafirmă angajamentul României de a îmbunătăţi calitatea aerului, de a proteja sănătatea populaţiei şi mediul, precum şi de a respecta obligaţiile asumate în cadrul Uniunii Europene. Implementarea măsurilor prevăzute în Program va contribui la reducerea impactului poluării atmosferice şi la dezvoltarea unor politici publice eficiente pentru un mediu mai curat şi mai sănătos.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alineatelor (1 indice 6) şi (13) ale articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, suplimentarea cu 94,3 milioane de lei a bugetului schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 se majorează de la 620 milioane de lei la 714,3 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată în totalitate plata sprijinului aferent primului trimestru al anului. În anul 2026, valoarea sprijinului acordat este de 2,697 lei/litru, reprezentând diferenţa dintre nivelul accizei standard şi rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură. Rata accizei reduse este de 106,72 lei/1.000 litri, conform prevederilor legale în vigoare.

Comunicatul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:

https://www.madr.ro/comunicare/guvernul-suplimenteaza-cu-94-3-milioane-de-lei-bugetul-schemei-de-sprijin-pentru-motorina-utilizata-in-agricultura.html

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome ‘Registrul Auto Român’, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome ‘Registrul Auto Român’, compania previzionând venituri totale de peste 730 milioane lei, în creştere cu 3,5% faţă de cele realizate în 2025.

Cifra de afaceri, în valoare de peste 725 milioane lei, este reprezentată de veniturile din prestările de servicii, şi în creştere cu 3,5% faţă de cea realizată anul trecut.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de peste 252 milioane lei, sunt programate în anul 2026 în creştere cu 1,08% faţă de nivelul realizat în 2025.

Cheltuielile pentru investiţii, în valoare de peste 44 milioane lei, sunt programate în procent de 75,08% faţă de nivelul realizat ala cestora în 2025.

În ceea ce priveşte profitul brut al companiei pentru anul 2026, este prognozat în sumă de peste 311 milioane lei, în creştere cu 3,79% faţă de nivelul realizat al acestuia la sfârşitul anului 2025.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor cadru de descriere tehnică ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Casa Corpului Didactic Tulcea, ca urmare a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional Brukenthal, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Culturii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea participării în calitate de membru în Grupul consultativ informal aferent Forumului Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind anticorupţia şi integritatea (GACIF) 2026

Hotărârea aprobă plata contribuţiei financiare a României, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.000 de euro, la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), pentru anul 2026, în vederea participării, în calitate de membru, în Grupul consultativ informal aferent Forumului Global al OCDE privind Anticorupţia şi Integritatea (Global Anti-Corruption & Integrity Forum – GACIF).

Suma va fi suportată din bugetul aprobat Ministerului Justiţiei pentru anul 2026.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului judeţului Braşov

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a codului de clasificare, a denumirii şi a descrierii tehnice, precum şi comasarea nr. MF 37361 la poziţia cu nr. MF 37360, ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară, a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiţii ‘Dezvoltarea SNT în vederea alimentării cu gaze naturale a localităţilor din centru şi nord – estul judeţului Botoşani: 1 – Conductă de transport gaze naturale Coşula – Săveni – Darabani; 2 – Conductă de transport gaze naturale Stăuceni – Ştefăneşti; 3 – Conductă de transport gaze naturale Dorohoi – Darabani (inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)’, ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

Executivul a aprobat declararea proiectului ‘Dezvoltarea SNT în vederea alimentării cu gaze naturale a localităţilor din centru şi nord – estul judeţului Botoşani: 1 – Conductă de transport gaze naturale Coşula – Săveni – Darabani; 2 – Conductă de transport gaze naturale Stăuceni – Ştefăneşti; 3 – Conductă de transport gaze naturale Dorohoi – Darabani (inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)’ drept proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Ministerul Energiei este desemnat drept autoritate competentă responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurilor de autorizare, ceea ce va contribui la accelerarea implementării investiţiei.

Realizarea proiectului va consolida securitatea energetică, va diversifica sursele de energie pentru judeţul Botoşani şi va extinde accesul la gaze naturale pentru comunităţile din zonă. Investiţia va sprijini tranziţia către soluţii de încălzire mai puţin poluante, reducând utilizarea combustibililor solizi şi contribuind la diminuarea emisiilor şi a presiunii asupra fondului forestier.

De asemenea, dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale pe raza judeţului Botoşani va crea condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor în industrie şi turism, stimularea economiei locale şi crearea de noi locuri de muncă, sporind competitivitatea şi dezvoltarea economică a regiunii.

Finanţarea se va asigura de către S.N.T.G.N Transgaz S.A, din surse proprii şi surse atrase, în conformitate cu Programul de Dezvoltare al companiei.

Aceste măsuri vor contribui la reducerea termenelor de implementare a proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale şi vor asigura dezvoltarea infrastructurii energetice din România.

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului şi a temei de analiză a cheltuielilor publice din domeniul cultură

Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 630 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Linia de cale ferată Braşov-Sighişoara Cofinanţare aferentă fondurilor UE – şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

Memorandumul aprobă negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 630 milioane de euro, destinat susţinerii contribuţiei naţionale aferente proiectului ‘Linia de cale ferată Braşov-Sighişoara – Cofinanţare aferentă fondurilor UE’, şi îl împuterniceşte pe ministrul finanţelor să semneze contractul de finanţare.

Împrumutul face parte din programul de finanţare aprobat de Guvern pentru contractarea unor împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii, cu o valoare totală de până la 4,975 miliarde de euro, destinate susţinerii proiectelor strategice de infrastructură incluse în Programul Transport 2021-2027 şi în Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Finanţarea de 630 milioane de euro va contribui la acoperirea unei părţi din contribuţia naţională necesară implementării proiectului de modernizare a liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, care beneficiază de finanţare din fonduri europene nerambursabile.

Proiectul vizează reabilitarea unui tronson feroviar de 112,55 km, astfel încât să permită circulaţia trenurilor cu viteze de până la 160 km/h. Linia face parte din reţeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) şi reprezintă un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din România şi pentru îmbunătăţirea conectivităţii la nivel european.

Modernizarea infrastructurii va contribui la creşterea siguranţei şi eficienţei transportului feroviar, la reducerea timpilor de călătorie şi la dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare duală, capabilă să răspundă atât nevoilor de mobilitate civilă, cât şi obiectivelor Uniunii Europene privind mobilitatea militară şi rezilienţa reţelelor de transport.

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 2,25 miliarde de euro (cu TVA), iar lucrările de execuţie, începute în anul 2020, sunt estimate să fie finalizate în 2029. Implementarea investiţiei este asigurată de Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ – S.A., sub coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea: (I) ocupării a 31 posturi vacante prin raportare la nivelul numericului de 444 posturi aplicabil în anul 2025 conform OUG nr. 156/2024, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a majorării cheltuielilor de natură salarială pentru ocuparea posturilor vacante peste limita bugetului prevăzută la art. XXXVI alin. 1 din OUG nr. 89/2025 (în baza art. XXXVI alin. (3) din OUG nr. 89/2025), (II) creşterii numericului de personal al UCMH prin majorarea numărului de posturi cu 106 posturi, ca urmare a dezvoltării activităţii Societăţii, şi a majorării cheltuielilor de natură salarială pentru ocuparea acestor posturi, urmând ca numărul total de posturi aprobate pentru anul 2026 să ajungă la 550 (în baza art. XXXVI alin. (4) din OUG nr. 89/2025) şi (III) creşterii cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul realizat în anul 2025 cu maximul indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2026 (în baza art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025, pentru UZINA DE CONSTRUCŢII MAŞINI HIDROENERGETICE S.R.L., filiala S. P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Prin acest Memorandum, Guvernul aprobat pentru Uzina de Construcţii Maşini Hidroenergetice (UCMH), filială a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., ocuparea a 31 de posturi vacante, înfiinţarea a 106 posturi noi, precum şi majorarea cheltuielilor de natură salarială necesare susţinerii dezvoltării activităţii societăţii. Astfel, numărul total al posturilor aprobate pentru anul 2026 ajunge la 550.

Decizia răspunde necesităţii consolidării capacităţii operaţionale a UCMH, în contextul unui portofoliu în continuă dezvoltare de proiecte strategice pentru sectorul hidroenergetic, care include lucrări de retehnologizare, mentenanţă de nivel LN3 şi LN4 şi extinderea activităţii pentru execuţia şi reabilitarea vanelor de golire de fund.

Măsurile aprobate sunt însoţite de alocarea resurselor financiare necesare pentru ocuparea posturilor şi dezvoltarea activităţii societăţii. Astfel, cheltuielile de natură salarială vor fi majorate cu 1,284 milioane lei pentru ocuparea posturilor vacante şi cu 3,224 milioane lei pentru noile posturi aprobate. Totodată, începând cu luna următoare aprobării Memorandumului, cheltuielile salariale vor fi actualizate cu 6,5%, în linie cu indicele mediu prognozat de creştere a preţurilor pentru anul 2026, ceea ce reprezintă o majorare de 974.040 lei faţă de nivelul realizat în anul 2025.

UCMH Reşiţa nu înregistrează pierderi şi nu are plăţi restante la 31 decembrie 2025, nu estimează pierderi sau plăţi restante nici în anul 2026, nu beneficiază de subvenţii pentru activitatea operaţională şi îşi finanţează integral activitatea şi dezvoltarea din venituri proprii. În aceste condiţii, măsurile propuse nu generează dezechilibre financiare şi nu afectează sustenabilitatea economică a companiei.

Măsurile aprobate vor permite societăţii să îşi consolideze capacitatea de execuţie, să respecte obligaţiile contractuale şi să susţină implementarea proiectelor strategice din domeniul hidroenergetic, contribuind la modernizarea infrastructurii energetice şi la creşterea siguranţei în exploatarea amenajărilor hidroenergetice din România.

III. NOTE

1. NOTĂ privind stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor din cadrul Cererii de Plată nr. 5

Membrii Executivului au fost informaţi despre stadiul celor 75 de ţinte şi jaloane incluse în cererea de plată numărul 5 din Planul naţional de redresare şi rezilienţă.

În urma centralizării şi verificării documentelor transmise de coordonatorii de reforme şi investiţii rezultă că un număr de 64 cover note au fost consultate preliminar cu Comisia Europeană (COM). Din acestea, pentru 41 de cover note-uri au fost primite observaţii şi solicitări de completare din partea Comisiei, care au fost integrate, documentele fiind ulterior retransmise. Pentru alte 23 de cover note, discuţiile cu COM sunt încă în desfăşurare.

Totodată, pentru 11 jaloane şi ţinte, cover note-urile nu au fost încă transmise de către coordonatorii de reforme şi investiţii.

Astfel, se constată că, pentru o parte dintre jaloanele şi ţintele aferente cererii de plată nr. 5, sunt încă necesare completări şi clarificări în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor asumate în relaţia cu Comisia Europeană.

De asemenea, pentru anumite jaloane şi ţinte sunt încă necesare clarificări privind cadrul legislativ aplicabil, finalizarea legislaţiei subsecvente, documentarea unor baze de date, soluţionarea unor observaţii formulate de Comisia Europeană sau completarea cover note-urilor şi a documentaţiei-suport (ANC, MADR).

În concluzie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene subliniază că toţi coordonatorii de reforme şi investiţii au obligaţia să finalizeze toate sarcinile restante aflate în responsabilitatea lor, în scopul îndeplinirii satisfăcătoare a ţintelor şi jaloanelor cuprinse în cererea de plată nr.5.

Biroul de presă al Guvernului

Guvernul se reuneşte joi în şedinţă, urmând să modifice, prin hotărâre, schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Printr-o altă hotărâre va fi actualizat Programul naţional de control al poluării atmosferice.

Executivul ar urma să aprobe, joi, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome ‘Registrul Auto Român’, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

De asemenea, va fi aprobată, prin hotărâre, plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea participării în calitate de membru în Grupul consultativ informal aferent Forumului Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind anticorupţia şi integritatea (GACIF) 2026.

Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern se află şi un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 630 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Linia de cale ferată Braşov – Sighişoara.

Un alt memorandum vizează aprobarea cadrului şi a temei de analiză a cheltuielilor publice din domeniul cultură. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro