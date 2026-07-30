Incidente între ciobani şi jandarmi la protestul organizat în Piaţa Presei

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 10:26

UPDATE ora 11:05 – Jandarmii bucureşteni au folosit spray-uri cu gaze lacrimogene la protestul crescătorilor de oi din Piaţa Presei, după ce unii dintre participanţi au forţat gardurile instalate de forţele de ordine şi au aruncat cu obiecte contondente.

‘În jurul orei 09:45, participanţii au forţat dispozitivul de jandarmi şi de panouri metalice instalate pentru protecţia tuturor participanţilor şi au aruncat cu obiecte contondente asupra forţelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranţă al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm şi au recomandat participanţilor să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanţi au refuzat să respecte recomandările forţelor de ordine şi au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanţă iritant-lacrimogenă’, informează un comunicat al Jandarmeriei Capitalei.

Jandarmeria recomandă participanţilor să coopereze cu forţele de ordine, să respecte recomandările acestora şi să se delimiteze de conflicte de orice natură.

Mai mulţi reprezentanţi ai oierilor protestează joi, în Piaţa Presei din Capitală, faţă de modul în care a fost gestionată pesta oilor declanşată în ultimele luni. AGERPRES

Zeci de fermieri din Botoşani vor participa, joi, la un protest al crescătorilor de ovine care va avea loc la Bucureşti, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Moldoovis Botoşani, Ionică Nechifor.

Potrivit acestuia, la protest vor lua parte aproximativ 6.500 de crescători de ovine şi caprine din întreaga ţară, care vor solicita ‘salvarea sectorului ovin din România’.

‘Asociaţia Moldoovis va merge cu un autocar de oieri’, a precizat Nechifor.

Manifestaţia este organizată de Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Ovine şi Caprine ‘Corbu’ Vaslui şi Asociaţia Regională a Crescătorilor de Ovine şi Caprine Corbu Voineşti.

Între orele 10:00-13:00, aproximativ 1.500 de fermieri vor protesta în faţa sediului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), iar între orele 13:00-14:00, participanţii se vor deplasa organizat pe traseul Piaţa Presei Libere – Şoseaua Bucureşti-Ploieşti – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Şoseaua Pavel D. Kiseleff – Piaţa Victoriei.

De asemenea, între orele 10:00-17:00, aproximativ 5.000 de participanţi vor protesta în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului României.

Fermierii se plâng că sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii, în condiţiile în care mii de exploataţii sunt afectate de restricţiile impuse în urma gestionării crizei generate de Pesta Micilor Rumegătoare, cu consecinţe economice sunt devastatoare.

‘Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroşi crescători riscă să renunţe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri şi avertismente către autorităţile competente, fără ca problemele esenţiale să fie soluţionate’, au transmis organizatorii protestului. AGERPRES/FOTO AI