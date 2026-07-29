(AUDIO) Iașul a marcat Ziua Imnului Național printr-o ceremonie militară în Piața Palatului

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 iulie 2026, 12:24

Ministerul Apărării Naţionale organizează, astăzi, ceremonii militare în mai multe garnizoane din ţară de ziua Imnului Naţional al României.

La Iași, evenimentul a fost marcat în Piaţa Palatului, în prezența oficialităților locale și județene.

Garda de Onoare a intonat cele șapte imnuri ale României care au funcționat de-a lungul vremii. De asemenea, a avut loc și un ceremonial religios.

Oficialitățile locale au rostit alocuțiuni referitoare la însemnătatea zilei de astăzi.

Primarul Mihai Chirica: O zi importantă, așa cum începusem, pentru fiecare dintre cei care gândim și simțim românește. Imnul național este unul dintre obiectivele care ne ține în continuare împreună. Putem să discutăm mult pe tema imnului, despre necesitatea sa, despre dorința fiecărui român de a fi recunoscut ca un cetățean ce merită tot respectul, dar, în primul rând, trebuie să cultivăm aceste simboluri naționale.

Colonelul Dan Valer Orza, comandant al Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, a arătat că imnul reprezintă o pagină vie de istorie și o mărturie a sacrificiului înaintașilor noștri.

Dan Valer Orza: ”Deșteaptă-te, române” nu este doar o compoziție muzicală, sacră și solemnă. Este o pagină vie de istorie, o mărturie a sacrificiului și a strigătului de libertate al strămoșilor noștri. Născut în vâltoarea Revoluției de la 1848 și cântat pentru prima dată oficial la Râmnicu Vâlcea, acest imn a însoțit poporul român în momentele sale de cumpănă și de triumf. De la Războiul de Independență, trecând prin tranșeele Marelui Război al Întregirii, până la momentele fierbinți din decembrie 1989, fiecare vers pe care îl intonăm ne amintește de unde venim și ne obligă să privim cu responsabilitate spre viitor.

Ziua Imnului Național al României a fost proclamată prin lege în anul 1998 și se sărbătorește în fiecare an, la data de 29 iulie.

„Deșteaptă-te române!” a fost compus de Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)