Magda Coman aduce ATYPIC BEAUTY la Iași: frumusețea dincolo de prejudecăți. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 29 iulie 2026, 08:59





ATYPIC BEAUTY by Magda Coman, joi, 30 iulie, la Iași!

Un eveniment despre frumusețe și curaj, despre demnitate și incluziune. Modelele în scaun rulant vor defila alături de modelele tipice la Palas Mall, de la 19.00.

Magda Coman, fondatoare ATYPIC BEAUTY, în matinal cu Adina Șuhan:

„În 2013 am dat viață unei dorințe, despre care nu știam prea multe, dar știam că vreau să fac bine. De atunci au trecut 12 ani și 48 de ediții Atypic Beauty. 48 de ediții în care, prin muncă, emoție și încăpățânarea de a nu renunța, am încercat să le dau oamenilor cu dizabilități mai mult decât o scenă. Le-am oferit un spațiu în care să fie văzuți altfel. Să fie admirați. Să strălucească. Fiecare ediție a fost o bătălie cu prejudecățile, cu oboseala, cu limitele și cu sistemul. Dar și o declarație de iubire pentru umanitate, diversitate și demnitate.”

Conceptul Atypic Beauty este fondat și coordonat de Magda Coman și apără drepturile persoanelor cu dizabilități din România.