Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă

Greva sindicaliştilor „Sanitas” din domeniul sanitar continuă, dar şi discuţiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătăţii – a declarat preşedintele Federaţiei „Sanitas”, Iulian Pope, la finalul întrevederii din această după-amiază.

El a precizat că deocamdată nu există garanţii că revendicările sindicaliştilor legate de blocarea posturilor, subfinanţarea spitalelor şi noua lege a salarizării vor fi acceptate.

Iulian Pope a adăugat că în prezent există dialog între toate cele cinci mari confederaţii din sănătate pentru organizarea unor acţiuni comune.

Astăzi Federaţia „Sanitas” a declanşat grevă generală pe termen nelimitat şi, potrivit sindicaliştilor, la protest participă angajaţi din circa 400 de unităţi sanitare.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)