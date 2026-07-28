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Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă

Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă
28 iulie 2026, 17:50

Greva sindicaliştilor „Sanitas” din domeniul sanitar continuă, dar şi discuţiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătăţii – a declarat preşedintele Federaţiei „Sanitas”, Iulian Pope, la finalul întrevederii din această după-amiază.

El a precizat că deocamdată nu există garanţii că revendicările sindicaliştilor legate de blocarea posturilor, subfinanţarea spitalelor şi noua lege a salarizării vor fi acceptate.

Iulian Pope a adăugat că în prezent există dialog între toate cele cinci mari confederaţii din sănătate pentru organizarea unor acţiuni comune.

Astăzi Federaţia „Sanitas” a declanşat grevă generală pe termen nelimitat şi, potrivit sindicaliştilor, la protest participă angajaţi din circa 400 de unităţi sanitare.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)

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