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(AUDIO) Iaşi: Transplant renal realizat la Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’, în ziua grevei generale din sănătate

(AUDIO) Iaşi: Transplant renal realizat la Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’, în ziua grevei generale din sănătate
28 iulie 2026, 17:32


Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași au efectuat, astăzi, un transplant renal, în ciuda grevei generale din sistemul sanitar.

Intervenția a fost realizată pentru un pacient în vârstă de 43 de ani, care a primit un rinichi de la fratele său.

Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul unităţii medicale, doctor Adrian Covic:

Medicul a subliniat că, deși mulți angajați susțin revendicările legate de salarizare și de deficitul de personal, protestul nu trebuie să afecteze acordarea actului medical și îngrijirea pacienților.

(Radio Iași/Constantin Mihai)

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