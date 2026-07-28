(AUDIO) Iaşi: Transplant renal realizat la Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’, în ziua grevei generale din sănătate



Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași au efectuat, astăzi, un transplant renal, în ciuda grevei generale din sistemul sanitar.

Intervenția a fost realizată pentru un pacient în vârstă de 43 de ani, care a primit un rinichi de la fratele său.

Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul unităţii medicale, doctor Adrian Covic:

Medicul a subliniat că, deși mulți angajați susțin revendicările legate de salarizare și de deficitul de personal, protestul nu trebuie să afecteze acordarea actului medical și îngrijirea pacienților.

(Radio Iași/Constantin Mihai)