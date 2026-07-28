(AUDIO) Iaşi: Transplant renal realizat la Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’, în ziua grevei generale din sănătate
28 iulie 2026, 17:32
Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași au efectuat, astăzi, un transplant renal, în ciuda grevei generale din sistemul sanitar.
Intervenția a fost realizată pentru un pacient în vârstă de 43 de ani, care a primit un rinichi de la fratele său.
Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul unităţii medicale, doctor Adrian Covic:
Medicul a subliniat că, deși mulți angajați susțin revendicările legate de salarizare și de deficitul de personal, protestul nu trebuie să afecteze acordarea actului medical și îngrijirea pacienților.
(Radio Iași/Constantin Mihai)