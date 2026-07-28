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Camera Deputaţilor/Comisia de buget: Acordul de împrumut SAFE – raport favorabil, fără amendamente

Camera Deputaţilor/Comisia de buget: Acordul de împrumut SAFE – raport favorabil, fără amendamente
28 iulie 2026, 17:03


Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil, marţi, proiectului de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană şi România, în valoare de 16.680.055.394 euro.

Au fost înregistrate 25 voturi pentru, 7 împotrivă şi o abţinere.

Acordul a fost semnat la Bucureşti, la 12 mai 2026 şi la Bruxelles, la 20 mai 2026 şi la 21 mai 2026.

Deputaţii din comisie nu au acceptat niciun amendament la proiect, fiind respinse toate modificările propuse de S.O.S. România.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, primul for sesizat, iar apoi să fie trimis la Senat, care este for decizional.

Potrivit proiectului, plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanţare, a costurilor de administrare a lichidităţii, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie şi a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de Ministerul Finanţelor, conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contactate de Guvernul României, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.

Costul de finanţare, cuprinzând dobânda şi alte taxe conform Deciziei de punere în aplicare (EU, EURATOM) 2024/1974 a Comisiei din 12 iulie 2024 de stabilire a cadrului pentru alocarea costurilor legate de operaţiunile de împrumut şi de gestionare a datoriei în cadrul strategiei de finanţare diversificate, se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, din capitolul 55.01 ‘Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi’ titlul 30 ‘Dobânzi’.

Costul de administrare a lichidităţii, costul serviciilor pentru cheltuielile de regie şi alte costuri se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, din capitolul 55.01 ‘Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi’ titlul 20 ‘Bunuri şi servicii’.

De asemenea, Guvernul României va fi autorizat ca, prin Ministerul Finanţelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Uniunea Europeană, acestea fiind aprobate prin HG.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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