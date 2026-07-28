Botoşani: Liderii Sindicatului Sanitas din Spitalul Judeţean, nemulţumiţi de număr mic de participanţi la greva generală

Liderii Sindicatului Sanitas din Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Mavromati’ Botoşani şi-au manifestat nemulţumirea faţă de număr mic de cadre medicale care au participat la greva generală de marţi dimineaţă.

La protestul din faţa unităţii medicale au participat doar aproximativ 20 de persoane, în condiţiile în care SJU este cel mai mare angajator din judeţ, cu peste 2.000 de salariaţi.

‘Uitaţi-vă dumneavoastră! Din atâţia salariaţi câţi am putut coborî, câţi putem să facem o grevă. Nu se poate’, a afirmat liderul sindical Elena Temciuc.

La rândul său, prim-vicepreşedintele Sindicatului Sanitas din SJU, Eugen Costiniuc, susţine că greva nu poate fi una de durată din cauza nevoii cadrelor medicale de a ‘sta la patul bolnavului’.

Am plecat de la patul bolnavului în marea majoritate. Din respect pentru pacienţi, trebuie să ne întoarcem la patul bolnavului şi în cabinetele din ambulatoriu, pentru a nu lăsa pacienţii care au venit de la zeci de kilometri să aştepte. Actul medical are prioritate’, a precizat Costiniuc.

Greva generală a fost organizată în semn de protest faţă de proiectul Legii salarizării personalului din sistemul bugetar şi faţă de lipsa de dialog a autorităţilor centrale în ceea ce priveşte acest proiect de act normativ.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)