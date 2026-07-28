(AUDIO) Record de candidaturi la studiile de licență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi înregistrează, la studiile de licenţă, cu peste 30% mai mulţi candidaţi decât locurile bugetate, iar admiterea la doctorat se apropie de un nivel record.

În acest an, la licență, s-au înscris 3.217 candidaţi români şi cetăţeni ai Uniunii Europene, cu 335 mai mulţi decât în sesiunea similară din 2025.

Rectorul Universității Tehnice, prof. univ. dr. Dan Cașcaval:

Până în prezent, aproximativ 1.900 şi-au confirmat locul, iar sesiunea de admitere se încheie pe 1 august.

De asemenea, este pentru prima dată când există candidaţi admişi la toate cele 13 domenii de doctorat acreditate ale universităţii.

Reprezentanţii TUIASI estimează că, după sesiunea din toamnă, numărul candidaţilor eligibili pentru finanţare va depăşi cifra alocată de Ministerul Educaţiei, motiv pentru care universitatea intenţionează să solicite suplimentarea locurilor bugetate.

(Radio Iași/Constantin Mihai)