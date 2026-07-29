Ilie Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România

Publicat de Andreea Drilea, 29 iulie 2026, 06:22

Memorandumul aprobat de Guvern privind deblocarea posturilor din Sănătate s-a bazat pe două criterii care ţin cont de realităţile din spitalele din România, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

‘În ceea ce priveşte memorandumul care a fost adoptat astăzi, cu privire la deblocarea posturilor din sănătate: este a doua variantă a acestui memorandum, pentru că în săptămânile trecute am avut o primă variantă care aduna, în fapt, solicitările de la toate spitalele din România şi, prin aplicarea unor procente de reducere, venea cu propuneri de posturi care să fie aprobate. Am avut solicitări pentru a debloca 26.000 de posturi în sectorul public din spitalele noastre, în condiţiile în care avem astăzi peste 190.000 de angajaţi în aceste spitale’, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la Palatul Victoria, la finalul şedinţei extraordinare de guvern.

El a explicat că, faţă de prima variantă, a solicitat ca propunerile pe care le va face Ministerul Sănătăţii să se bazeze pe două criterii care ţin cont de realităţile din spitalele din România.

‘Primul dintre ele este ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului – cu cât ponderea cheltuielilor de personal era mai mică din totalul cheltuielilor, cu atât spitalele au primit bonificaţii, pentru că înseamnă că au spaţiu să îşi crească cheltuielile de personal. Acolo unde, însă, cheltuielile de personal au depăşit procente de 85-90%, aşa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situaţia în care acel spital nu mai există, practic, pentru pacienţi, ci există doar pentru angajaţi, pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecţiile nosocomiale şi aşa mai departe. Şi, deci, aceste spitale au fost sancţionate, practic, şi li s-au diminuat posturile aprobate’, a arătat Bolojan.

Totodată, el a arătat că al doilea criteriu luat în calcul este legat de gradul de ocupare al paturilor.

‘Cu cât un spital a avut un grad de ocupare al paturilor mai mare, cu atât a primit bonificaţii la aceste posturi – asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetăţenilor, că specializarea respectivă, calitatea serviciilor medicale pe care le oferă răspund cererilor cetăţenilor şi înseamnă că acele paturi sunt folosite judicios. Gândiţi-vă că suntem în situaţia în care personalul este normat la numărul de paturi aprobate, iar dacă gradul de ocupare este sub 50%, cum avem în cazul a peste 150 de spitale, înseamnă că, în fapt, acele spitale nu răspund nevoilor cetăţenilor sau pacienţilor din arealul respectiv şi consumă resurse, pentru că dimensionarea personalului, mărimea spaţiilor medicale, dotarea cu aparatură sunt făcute în funcţie de numărul de paturi aprobate’, a afirmat Bolojan.

Faţă de cele arătate, premierul interimar a precizat că prin memorandumul adoptat marţi seară de Guvern a fost aprobată deblocarea a 6.850 de posturi, iar aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate faţă de prima propunere de memorandum spre spitalele din reşedinţele de judeţ, spre spitalele din centrele universitare şi spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate şi unde există o presiune astăzi. AGERPRES/FOTO radioiasi.ro