(AUDIO) Descoperire arheologică de excepție la Iași: morminte vechi de mii de ani, găsite la Andrieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 29 iulie 2026, 07:42

Descoperire arheologică de excepție în județul Iași – trei morminte vechi de mii de ani au fost scoase la lumină în comuna Andrieșeni, pe valea Jijiei.

Printre acestea se numără un mormânt medieval și două care aparțin Epocii Bronzului și Fierului.

Cercetările s-au desfășurat în perioada 18-25 iulie, în zona localității Spineni, unde specialiștii au identificat o necropolă formată din cinci tumuli – adică movile funerare.

Înainte de săpături, echipa a folosit tehnologii moderne, non-invazive, precum zboruri aeriene și tomografii electrice.

Planul pe termen lung al echipei este realizarea unor campanii anuale pentru a investiga întreaga necropolă de la Andrieșeni. Coordonatorul proiectului, doctorul Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei, explică importanța sitului: ”Pe raza comunei Andreșeni nu mai sunt astfel de monumente funerare. Noi intenționăm, ca pe viitor, întreaga zonă să intre într-un proces de cercetare arheologică, asta și în funcție de finanțările pe care le vom reuși să le identificăm. Oricum, necropola, în care noi am început cercetarea, acești 5 tumuli, deja au prezentat niște rezultate deosebiste în sensul că se cunosc extrem de puține date despre aceste monumente funerare din zonă inundabilă. O să spunem oricum că este chiar o premieră, nu vrem să exagerăm, dar suntem undeva în zona aceasta. Și atunci, automat, aceste rezultate ne obligă cumva să extindem cercetarea, să finalizăm în primul rând cercetarea pe acest tumul și apoi să o extindem și la celelalte complexe funerare-tumulare.”

Campania de cercetare a fost una interdisciplinară, reunind specialiști de la Complexul Muzeal Național „Moldova”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)