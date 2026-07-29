Irina Olariu invită ieșenii să-și reinventeze garderoba. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 29 iulie 2026, 09:55





Omul care aduce vestea! Tu ce faci cu hainele pe care nu le mai porți? ”Reinvent your clothes” la Iași, joi 6 august 2026.

Irina Olariu, fondator Vesi-Veselica, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Eveniment găzduit de Fab Lab Iasi şi VESI-Veselica – ateliere interactive.

Mesajul organizatorilor:

„Știi cămașa aia din dulap pe care o păstrezi „poate o port cândva”? Hai să-i dăm o viață nouă împreună!

Când: 6 august, de la 18:00

Unde: Fab Lab 1, strada Rândunica 2 corp TEX6, etajul 2, sala 2

La ”Reinvent your clothes”, alături de Irina Olariu, Fondator Vesi-Veselica ateliere interactive, ne întâlnim, tăiem, legăm, coasem și transformăm. Fără perfecțiune, fără grabă, doar mâini ocupate și multă creativitate.

Adu 1-2 haine pe care nu le mai porți. Noi aducem ața, materialele, foarfeca, ideile și ceaiul. La sfârșit pleci acasă cu o piesă făcută de tine și cu sentimentul ăla bun că ai făcut ceva cu sens. Fără mașină de cusut, fără experiență, doar tu, foarfeca și puțin curaj.

Acces: 70 lei

Atelierul include materialele, limonadă și o gustare dulce.

Ce spui? Ești pregătit/ă să aduci puțină culoare în viața ta?

Înscrie-te și rezervă-ți locul la atelier pe link-ul de pe Eventino.”