Informare meteo de vreme călduroasă în județele Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 29 iulie 2026, 10:19

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic va crește.

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a Moldovei, cu temperaturi maxime cuprinse, în general, între 30 și 34 de grade și minime între 15 și 20 de grade.

Notă: Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind local caniculară cu disconfort termic ridicat.