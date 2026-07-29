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(AUDIO) Iași: A doua zi de grevă generală în sistemul sanitar

(AUDIO) Iași: A doua zi de grevă generală în sistemul sanitar

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 iulie 2026, 12:32

Este a doua zi de grevă generală în sănătate, organizată de Federaţia SANITAS.
Oamenii sunt nemulţumiţi de proiectul legii salarizării unitare şi spun că vor fi reduse sporurile pe specialităţi şi cel pentru zilele de weekend şi sărbători legale și că sunt probleme și cu gărzile pentru medici.
Negocierile cu Ministerul Sănătăţii vor continua, chiar dacă, un prim pas, cel al deblocării posturilor în sistemul de sănătate, a fost făcut.
Liderul SANITAS Iași, Iulian Cozianu: Din păcate, și astăzi, 29 iulie, greva continuă. Ultimele discuții avute la Ministerul Sănătății nu au adus rezultate sau, cel puțin, rezultate pe care le așteptam, așa încât suntem din nou în grevă. Singurul pas care s-a făcut este legat de deblocarea posturilor, însă nu știm cum vor fi repartizate pe unități sanitare. Ce știm este că, din cele 7.800 propuse de Ministerul Sănătății, s-au aprobat doar 6.800, iar procedura de ocupare va fi destul de lungă. Despre legea salarizării nu avem, până în acest moment, alte informații suplimentare. Așteptăm fie ca partidele politice să ajungă la o formă în care amendamentele noastre să fie introduse, fie această lege să nu treacă, pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, o lege proastă avem și astăzi; nu avem nevoie de alta care să creeze alte inechități.
Sindicaliştii anunţă că, ieri, aproape 500 de spitale din ţară au participat la protest, dar a fost asigurată cel puţin o treime din activitate, fără să fie afectată tratarea urgențelor. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
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