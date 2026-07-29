Festivalul Serile Filmului Românesc revine la Iași cu ediția a XVII-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 iulie 2026, 11:35

Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) revine la Iași cu cea de-a 17-a ediție, propunând publicului, în perioada 5 august – 9 august 2026, un program divers ce reunește proiecții în aer liber, întâlniri cu invitați speciali, spectacole de teatru, concerte și evenimente dedicate filmului românesc.

Tema acestei ediții – TERAPIA – explorează arta ca formă de introspecție și de reconectare cu sine.

În cadrul acestei ediții, Palatul Culturii din Iași găzduiește două expoziții tematice care aduc în prim-plan o pagină memorabilă din istoria sportului românesc și aspecte din culisele procesului de creație cinematografică.

Miercuri, 5 august 2026, ora 16.00, în Holul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, va avea loc vernisajul expoziției „Nadia. Perfecțiunea are o poveste”. Organizată de Agenția Națională de Presă AGERPRES cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, expoziția reunește o selecție de fotografii-document care evocă parcursul excepțional al marii gimnaste și readuce în atenția publicului un moment emblematic din istoria sportului românesc. La eveniment va participa Claudia-Victoria Nicolae, Directorul general al AGERPRES. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 5 august – 5 septembrie 2026.

În aceeași zi, de la ora 17.00, la Muzeul Etnografic al Moldovei, va fi vernisată expoziția „Ce n-a fost în Anul Nou care n-a fost”, în prezența regizorului Bogdan Mureșanu. Proiectul, prezentat publicului până pe 6 septembrie 2026, prezintă o selecție din cele 114 minute eliminate din montajul final al filmului „Anul Nou care n-a fost”, oferind o perspectivă asupra procesului de creație cinematografică și asupra rolului esențial al montajului în definirea formei finale a unui film.

„Ne dorim ca fiecare ediție SFR să ofere publicului experiențe care merg dincolo de proiecțiile de film. Cele două expoziții găzduite de Palatul Culturii completează tema din acest an, TERAPIA, proiecte care îmbogățesc dialogul dintre film, artă și public” subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vă invităm să descoperiți aceste două expoziții speciale, care completează programul Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR)17, organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.