România și criza dronelor. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (29.07.2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 iulie 2026, 11:18

În ultimele zile, realitatea de la granița României a devenit o temă extrem de serioasă pentru noi toți.

Spațiul aerian național a fost pus la încercare după ce avioanele armatei au fost nevoite să intervină și să doboare trei drone militare.

Dincolo de mesajele oficiale transmise de autorități și de partenerii din NATO, oamenii de acasă își pun întrebări firești.

Ne întrebăm și noi, cât de pregătită este arhitectura politică și militară a României pentru acest nou nivel de provocare?

Analizăm situația tensionată provocată de pătrunderea repetată a dronelor militare rusești în spațiul aerian românesc, un fenomen strâns legat de atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, astăzi, la Dezbaterea Zilei, după știrile Radio Iași de la ora 14.00, cu domnul profesor universitar George Poede, de la Facultatea de Filozofie și Științe Social Politice a Universității Al. I Cuza din Iași și vicepreședinte al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene.

Moderator: Maria Nedelcu