Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Judecătorii au respins definitiv încercarea fostului procuror Emilian Eva de a scăpa de condamnarea pentru luare de mită

(AUDIO) Judecătorii au respins definitiv încercarea fostului procuror Emilian Eva de a scăpa de condamnarea pentru luare de mită

(AUDIO) Judecătorii au respins definitiv încercarea fostului procuror Emilian Eva de a scăpa de condamnarea pentru luare de mită
29 iulie 2026, 16:57


Curtea de Apel București a respins definitiv contestația la executare formulată de fostul procuror ieșean Emilian Eva împotriva condamnării primite în 2023.

Emilian Eva fusese condamnat definitiv la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații, fiind obligat și la plata unei amenzi penale de 12 mii de lei.

Instanța a dispus atunci și confiscarea unor bunuri și sume de bani.

Constantin Mihai relatează:

În contestația depusă la sfârșitul anului trecut, fostul procuror a susținut că o hotărâre prealabilă a Înaltei Curți, pronunțată în 2025, ar avea efect asupra uneia dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat.

Curtea de Apel București a decis însă că acea hotărâre produce efecte doar pentru viitor și nu poate fi folosită pentru a modifica o condamnare definitivă prin intermediul unei contestații la executare.

(Radio Iași/Constantin Mihai)

Etichete:
(AUDIO) Iași: A doua zi de grevă generală în sistemul sanitar
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 12:32

(AUDIO) Iași: A doua zi de grevă generală în sistemul sanitar

Este a doua zi de grevă generală în sănătate, organizată de Federaţia SANITAS. Oamenii sunt nemulţumiţi de proiectul legii salarizării...

(AUDIO) Iași: A doua zi de grevă generală în sistemul sanitar
(AUDIO) Iașul a marcat Ziua Imnului Național printr-o ceremonie militară în Piața Palatului
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 12:24

(AUDIO) Iașul a marcat Ziua Imnului Național printr-o ceremonie militară în Piața Palatului

Ministerul Apărării Naţionale organizează, astăzi, ceremonii militare în mai multe garnizoane din ţară de ziua Imnului Naţional al...

(AUDIO) Iașul a marcat Ziua Imnului Național printr-o ceremonie militară în Piața Palatului
Festivalul Serile Filmului Românesc revine la Iași cu ediția a XVII-a
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 11:35

Festivalul Serile Filmului Românesc revine la Iași cu ediția a XVII-a

Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) revine la Iași cu cea de-a 17-a ediție, propunând publicului, în perioada 5 august – 9 august...

Festivalul Serile Filmului Românesc revine la Iași cu ediția a XVII-a
Informare meteo de vreme călduroasă în județele Moldovei
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 10:19

Informare meteo de vreme călduroasă în județele Moldovei

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic Zone...

Informare meteo de vreme călduroasă în județele Moldovei
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 08:41

Un val de căldură se va extinde şi intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice, din 30 iulie (ANM)

Un val de căldură se va extinde şi intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice, din 30 iulie, iar intensitatea maximă a acestuia...

Un val de căldură se va extinde şi intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice, din 30 iulie (ANM)
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 07:42

(AUDIO) Descoperire arheologică de excepție la Iași: morminte vechi de mii de ani, găsite la Andrieșeni

Descoperire arheologică de excepție în județul Iași – trei morminte vechi de mii de ani au fost scoase la lumină în comuna Andrieșeni,...

(AUDIO) Descoperire arheologică de excepție la Iași: morminte vechi de mii de ani, găsite la Andrieșeni
Prim plan miercuri, 29 iulie 2026, 06:22

Ilie Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România

Memorandumul aprobat de Guvern privind deblocarea posturilor din Sănătate s-a bazat pe două criterii care ţin cont de realităţile din spitalele...

Ilie Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România
Prim plan marți, 28 iulie 2026, 17:50

Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă

Greva sindicaliştilor „Sanitas” din domeniul sanitar continuă, dar şi discuţiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătăţii...

Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă