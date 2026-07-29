(AUDIO) Judecătorii au respins definitiv încercarea fostului procuror Emilian Eva de a scăpa de condamnarea pentru luare de mită



Curtea de Apel București a respins definitiv contestația la executare formulată de fostul procuror ieșean Emilian Eva împotriva condamnării primite în 2023.

Emilian Eva fusese condamnat definitiv la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații, fiind obligat și la plata unei amenzi penale de 12 mii de lei.

Instanța a dispus atunci și confiscarea unor bunuri și sume de bani.

Constantin Mihai relatează:

În contestația depusă la sfârșitul anului trecut, fostul procuror a susținut că o hotărâre prealabilă a Înaltei Curți, pronunțată în 2025, ar avea efect asupra uneia dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat.

Curtea de Apel București a decis însă că acea hotărâre produce efecte doar pentru viitor și nu poate fi folosită pentru a modifica o condamnare definitivă prin intermediul unei contestații la executare.

(Radio Iași/Constantin Mihai)