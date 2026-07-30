Botoşani/Prefectul cere anchetă după ce mai multe persoane nu au putut dona sânge, din cauza grevei



Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a cerut efectuarea unei anchete în cazul unor persoane care s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Sanguine din Iaşi pentru a dona sânge pentru un adolescent de 17 ani din Botoşani, aflat în stare gravă, însă au fost refuzate din cauza grevei din sistemul medical.

Solicitarea prefectului a fost adresată Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică din Iaşi şi Botoşani şi Prefecturii Iaşi.

Raluca Curelariu consideră că este necesară clarificarea împrejurărilor în care s-a ajuns la această situaţie, în condiţiile în care persoanele refuzate la donare s-au mobilizat ‘pentru a salva o viaţă’.

‘Atunci când oamenii se mobilizează pentru a salva o viaţă, instituţiile trebuie să găsească soluţii, nu să ridice obstacole. Am solicitat efectuarea unei anchete pentru a clarifica această situaţie şi, în acelaşi timp, fac toate demersurile necesare pentru ca botoşănenii care doresc să ajute să poată dona în judeţul Botoşani, iar trombocitele să ajungă în timp util la pacient. Solidaritatea oamenilor trebuie sprijinită, nu îngreunată de proceduri administrative’, a transmis prefectul de Botoşani, printr-un comunicat de presă.

În paralel, prefectul Raluca Curelariu poartă discuţii directe cu autorităţile competente pentru a obţine acceptul unităţii medicale din Iaşi privind transferul de trombocite de la Centrul de Transfuzie Sanguină Botoşani, astfel încât donarea să se poată face direct în judeţul Botoşani, fără ca donatorii să mai fie nevoiţi să se deplaseze la Iaşi, se mai menţionează în documentul citat.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)