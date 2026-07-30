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Galaţi: Tânărul acuzat că a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat, arestat preventiv

Galaţi: Tânărul acuzat că a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat, arestat preventiv
30 iulie 2026, 15:13

Tânărul de 22 de ani din municipiul Tecuci, acuzat că a tras cu o armă airsoft asupra unui bărbat de 25 de ani, în localitatea Nămoloasa, a fost arestat preventiv, după ce Judecătoria Lieşti a admis propunerea formulată de procurori.

‘În urma prezentării tânărului de 22 de ani la Judecătoria Lieşti, instanţa a dispus faţă de acesta măsura arestării preventive’, a transmis, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Potrivit sursei citate, în noaptea de 27 spre 28 iulie, în urma unui conflict verbal petrecut în faţa unui bar din localitatea Nămoloasa, tânărul ar fi ieşit din curtea unui imobil având asupra sa o armă airsoft şi ar fi tras mai multe focuri asupra bărbatului de 25 de ani, provocându-i leziuni care au necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale.

În urma unei percheziţii domiciliare, poliţiştii au ridicat o replică de armă airsoft, calibru 68, împreună cu 32 de bile de cauciuc şi 23 de bile metalice de acelaşi calibru. Arma, care nu este supusă autorizării, a fost indisponibilizată, pentru continuarea cercetărilor.

Tânărul de 22 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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