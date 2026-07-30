Nuclearelectrica opreşte şi cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 10:49

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi oprită şi deconectată de la sistemul energetic naţional, în această dimineaţă, din cauza debitului extrem de redus al Dunării.

În urmă cu două zile, şi primul reactor al centralei fusese oprit, din aceleaşi motive.

În prezent, debitul Dunării este de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie.

Apele fluviului sunt vitale pentru sistemul de răcire a reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată de oprirea celor două unități ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.

În condiții normale, Centrala produce în medie circa 20% din totalul energiei electrice consumate în România.

Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, într-o declarație pentru postul nostru de radio: Vorbim despre un regim deficitar al precipitațiilor care s-au înregistrat în ultimele luni în bazinul hidrografic al Dunării. Prin urmare, efectele asupra nivelelor debitelor se resimt. Debitul Dunării la intrarea în țară urmează să scadă la începutul lunii august la 1.500 de metri cubi pe secundă. Ne concentrăm să menținem aceste debite măcar la nivelele pe care le avem astăzi.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că închiderea Centralei de la Cernavodă ne va afecta și că România va fi pusă în situația de a apela la resurse alternative de producere a energiei, dar și la importuri.

Șeful Guvernului a făcut un apel la români să reducă voluntar consumul de energie pe timpul serii între orele 20:00 și 23:00.

Între timp, țările riverane Dunării au luat sau iau în calcul decizii similare cu cea a României. În Serbia, cea mai mare hidrocentrală funcționează la o treime din capacitate și centrala nucleară de la Pecs, din Ungaria, și-a oprit miercuri unul dintre cele patru reactoare.

Nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria, Kozlodui, să-și oprească temporar cele două unități operaționale.

Rador/FOTO arhivă Nuclearelectrica