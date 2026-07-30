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„Unde se termină Google, începe Arcanum” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 31 IULIE 2026, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN

„Unde se termină Google, începe Arcanum” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 31 IULIE 2026, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 10:09

Astfel, precum în titlul postării noastre, ne precizează managerul Arcanum, domnul Sándor Biszak, invitat al emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri 31 iulie 2026 de pe undele Radio România Iași. Concret, aflăm povestea Arcanum, una dintre cele mai mari baze de date din lume, arhivă digitală care conține: serii complete de cotidiane, ziare, publicații de specialitate, reviste, jurnale parlamentare, enciclopedii, buletine oficiale, cronici și multe, multe altele.

Ne ajută cu traducerea din limba maghiară în limba română Elena Ciomoș, omul de încredere al managerului Arcanum, căreia îi mulțumim.

I-am întâlnit, la Iași, la una din edițiile trecute a Târgului de Carte GAUDEAMUS Radio România, eveniment cultural care se desfășoară, an de an, pe bulevardul pietonal Ștefan cel Mare și Sfânt.

Evenimentul este organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul vă invit ca diseară (vineri, 31 IULIE 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, să urmăriți povestea integrală a Arcanum, în emisiunea Dialog intercultural de pe toate frecvențele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Ziarele Arcanum (Facebook)

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