(PROMO/AUDIO) Memoria patrimoniului și anotimpurile sufletului – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 30 IULIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 08:35





Stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la două evenimente dedicate culturii noastre populare.

În prima parte a emisiunii, relatăm de la Expoziția temporară „Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru în patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, expoziție deschisă publicului până la sfârșitul lunii august 2026.

De aici, întâi ascultăm pe muzeograf Ovidiu Focșa, cel care ne vorbește despre conținutul expoziției de față. Imediat după dialogul cu muzeograf Ovidiu Focșa, o urmărim pe etnolog Silvia Ciubotaru, doctor în Filologie, soția regretatului academician Ion H. Ciubotaru, cea care ne spune povestea obiectelor etnografice colecționate de-a lungul vieții și donate Muzeului Etnografic al Moldovei.

Apoi, relatăm de la vernisajul expoziției „Anotimpurile sufletului”, expoziție semnată de către artistul plastic ieșean Petrică Sîncu, eveniment desfășurat la Iași, în ziua de miercuri, 15 iulie 2026, începând cu ora 18, în Sala Cupola, etaj 4, din incinta Palatului Braunstein.

De la această activitate culturală, stăm de vorbă cu pictorul Petrică Sîncu și cu cercetător științific doctor Marinela Rusu, cei care ne spun povestea etalată pe simezele Palatului Braunstein, poveste în care este reflectată – într-un mod aparte – cultura noastră populară.

Ediția de astăzi a emisiunii Tradiții o ilustrăm cu muzică de pe Compact Discul atașat cărții Cântece propriu-zise din Moldova, carte semnată de către etnologii ieșeni Silvia Ciubotaru și Ion H. Ciubotaru, cercetare care a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2021.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 30 IULIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN