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Bacău: Peste 700 de pacienţi au beneficiat de servicii medicale la SJU, de la începutul grevei generale

Bacău: Peste 700 de pacienţi au beneficiat de servicii medicale la SJU, de la începutul grevei generale

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 09:22

Peste 700 de pacienţi au beneficiat de servicii medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, de la începutul grevei generale, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Cristina Breahnă-Pravăţ.

Aceasta a precizat că a monitorizat în permanenţă situaţia de la SJU Bacău şi a ţinut legătura cu managerul unităţii sanitare, pentru a se asigura că serviciile medicale esenţiale sunt asigurate.

Cristina Breahnă-Pravăţ a apreciat modul în care şi-au desfăşurat activitatea cadrele medicale de la SJU Bacău, de la începutul grevei generale.

‘Informările primite au arătat că măsurile organizatorice adoptate au permis funcţionarea fără întrerupere a serviciilor critice: Unitatea de Primiri Urgenţe, ATI, Blocul de Naşteri, Dializa, laboratoarele, Imagistica, farmacia şi toate celelalte structuri indispensabile. În această săptămână, aproximativ 700 de pacienţi internaţi au beneficiat în mod continuu de tratament, supraveghere şi îngrijiri medicale, iar consultaţiile şi intervenţiile care nu reprezentat urgenţe au fost reprogramate doar acolo unde acest lucru a fost necesar’, a scris, pe pagina de Facebook, preşedintele CJ Bacău.

Totodată, ea a salutat aprobarea memorandumului şi susţinerea modificărilor legislative care permit deblocarea angajărilor în spitale.

‘Pentru spitalele din judeţul Bacău, această măsură este una esenţială. Deblocarea posturilor, chiar şi parţială, înseamnă mai mulţi medici, mai mulţi asistenţi medicali şi mai mulţi profesionişti care să răspundă nevoilor pacienţilor şi să reducă presiunea asupra personalului existent. Comunităţile noastre au nevoie de un sistem medical puternic şi bine pregătit’, a adăugat preşedintele CJ Bacău. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

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