ANM: Val de căldură în extindere până săptămâna viitoare. Cod galben și cod portocaliu de caniculă în vestul țării

Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, joi (30 iulie) în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33…37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se vor atinge valori de 38…39 de grade.

În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregista în Dealurile de Vest (23…24 de grade).

Notă: Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 31 iulie, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare

Joi (30 iulie), în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.