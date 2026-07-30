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ANM: Val de căldură în extindere până săptămâna viitoare. Cod galben și cod portocaliu de caniculă în vestul țării

ANM: Val de căldură în extindere până săptămâna viitoare. Cod galben și cod portocaliu de caniculă în vestul țării

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 12:21

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 30-07-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 03 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat.
      Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, joi (30 iulie) în regiunile vestice și sud-vestice, apoi, pe arii restrânse și în restul teritoriului.
      Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri (31 iulie) pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33…37 de grade, iar în Câmpia de Vest în zilele de sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se vor atinge valori de 38…39 de grade.
      În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregista în Dealurile de Vest (23…24 de grade).

Notă: Valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 3 – 9 august) și se va intensifica, vremea devenind caniculară cu disconfort termic accentuat pe arii extinse.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 iulie, ora 10 – 31 iulie, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare

      Joi (30 iulie), în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 30-07-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei

      Vineri (31 iulie), în nord-vestul, sud-vestul și centrul țării temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice între 33 și 35 de grade. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului temperaturile maxime vor fi de 36…37 de grade, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală
Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș

      În județele Bihor, Arad și Timiș vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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