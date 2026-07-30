Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri; creştinii sunt chemaţi la post şi curăţire spirituală

Publicat de Andreea Drilea, 30 iulie 2026, 10:45

Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri şi se va încheia în 14 august, în ajunul praznicului, credincioşii fiind îndemnaţi la post, rugăciune şi curăţire spirituală timp de două săptămâni.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, de regulă, se lasă sec în 31 iulie şi postul începe la 1 august, însă conform regulilor bisericeşti, dacă această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. La fel s-a întâmplat în anii 2024, 2020 şi 2019.

Instituit de Biserică în cinstea Maicii Domnului, acest post îi îndeamnă pe credincioşi să urmeze exemplul de rugăciune, smerenie şi curăţie al Născătoarei de Dumnezeu.

În această perioadă este recomandată citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului şi a altor rugăciuni închinate Fecioarei Maria.

Din punct de vedere alimentar, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai uşor decât Postul Mare, dar mai aspru decât Postul Naşterii Domnului şi Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Conform Tipicului cel Mare şi Învăţăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, lunea, miercurea şi vinerea se ajunează până la Ceasul al IX-lea (aproximativ ora 15:00), când se consumă mâncare uscată.

Marţea şi joia se mănâncă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta şi duminica este dezlegare la untdelemn şi vin. De sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, din 6 august, este dezlegare la peşte, untdelemn şi vin.

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În primele secole creştine, acest post nu era ţinut unitar în întreaga Biserică. Creştinii din Antiohia posteau doar o singură zi, la praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, iar în Constantinopol se postea doar patru zile.

Doar creştinii din Ierusalim posteau opt zile. Această situaţie a făcut ca Biserica să ia atitudine asupra stabilităţii Postului Adormirii Maicii Domnului.

Sinodul întrunit la Constantinopol în anul 1166, sub preşedinţia Patriarhului Luca Chrisoberg, a hotărât ca ‘postul să înceapă în ziua de 1 august şi să se termine în dimineaţa zilei de 15 august, când începem sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului’. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro