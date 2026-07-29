Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Alertă cu bombă în Portul Constanţa; terminalul de pasageri, evacuat

Alertă cu bombă în Portul Constanţa; terminalul de pasageri, evacuat

29 iulie 2026, 13:49

O alertă cu bombă a fost anunţată, miercuri, la terminalul de pasageri din Portul Constanţa, acesta fiind evacuat după un apel telefonic privind existenţa unor bombe, anunţă prefectul judeţului, Adrian Picoiu.

‘La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care un angajat ANR informează că pe reţeaua telefonică a instituţiei a fost recepţionat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existenţa unor bombe în zona Terminalului Pasageri din Portul Constanţa. Structurile cu atribuţii în domeniu desfăşoară verificări şi monitorizează situaţia’, a precizat prefectul.

Adrian Picoiu face apel la calm.

‘Transmit populaţiei că nu sunt elemente de îngrijorare şi să aibă încredere în instituţiile statului’, a adăugat Picoiu.

(AGERPRES/FOTO arhivă ISU Constanța)

Etichete:
Ilie Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România
Naţional miercuri, 29 iulie 2026, 06:22

Ilie Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România

Memorandumul aprobat de Guvern privind deblocarea posturilor din Sănătate s-a bazat pe două criterii care ţin cont de realităţile din spitalele...

Ilie Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România
Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă
Naţional marți, 28 iulie 2026, 17:50

Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă

Greva sindicaliştilor „Sanitas” din domeniul sanitar continuă, dar şi discuţiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătăţii...

Greva sindicaliştilor „Sanitas” continuă
Camera Deputaţilor/Comisia de buget: Acordul de împrumut SAFE – raport favorabil, fără amendamente
Naţional marți, 28 iulie 2026, 17:03

Camera Deputaţilor/Comisia de buget: Acordul de împrumut SAFE – raport favorabil, fără amendamente

Comisia de buget a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil, marţi, proiectului de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea...

Camera Deputaţilor/Comisia de buget: Acordul de împrumut SAFE – raport favorabil, fără amendamente
Titularizare/Peste jumătate dintre candidaţi au obţinut note peste 7
Naţional marți, 28 iulie 2026, 11:41

Titularizare/Peste jumătate dintre candidaţi au obţinut note peste 7

Peste jumătate dintre candidaţii la Titularizare au reuşit să obţină note peste 7, respectiv 51,04%, rată care marchează o creştere de...

Titularizare/Peste jumătate dintre candidaţi au obţinut note peste 7
Naţional marți, 28 iulie 2026, 09:36

Ministerul Sănătăţii propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistem

Ministerul Sănătăţii a transmis în circuitul de avizare memorandumul pentru deblocarea a peste 7.800 de posturi vacante din sistemul sanitar...

Ministerul Sănătăţii propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistem
Naţional marți, 28 iulie 2026, 06:21

Greva generală anunţată de Federaţia Sanitas va începe în aproximativ 400 de spitale publice din ţară

Biroul executiv al Sanitas a decis aseară să nu renunţe la greva care va începe astăzi, potrivit unui comunicat. După discuţiile de la Palatul...

Greva generală anunţată de Federaţia Sanitas va începe în aproximativ 400 de spitale publice din ţară
Naţional luni, 27 iulie 2026, 17:41

MApN: Grup de drone – detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina; a fost emis mesaj RO-ALERT

Un grup de ţinte aeriene a fost detectat de sistemul de supraveghere radar al MApN, luni, în jurul orei 16:00, în proximitatea frontierei fluviale...

MApN: Grup de drone – detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina; a fost emis mesaj RO-ALERT
Naţional luni, 27 iulie 2026, 15:21

Comisia pentru buget din Senat a adoptat propunerea legislativă prin care se instituie situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului

Comisia pentru buget din Senat a adoptat în unamitate propunerea legislativă prin care se instituie situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului sau a...

Comisia pentru buget din Senat a adoptat propunerea legislativă prin care se instituie situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului