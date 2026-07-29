Alertă cu bombă în Portul Constanţa; terminalul de pasageri, evacuat
29 iulie 2026, 13:49
O alertă cu bombă a fost anunţată, miercuri, la terminalul de pasageri din Portul Constanţa, acesta fiind evacuat după un apel telefonic privind existenţa unor bombe, anunţă prefectul judeţului, Adrian Picoiu.
‘La ora 11:26 a fost înregistrat un apel 112, prin care un angajat ANR informează că pe reţeaua telefonică a instituţiei a fost recepţionat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existenţa unor bombe în zona Terminalului Pasageri din Portul Constanţa. Structurile cu atribuţii în domeniu desfăşoară verificări şi monitorizează situaţia’, a precizat prefectul.
Adrian Picoiu face apel la calm.
‘Transmit populaţiei că nu sunt elemente de îngrijorare şi să aibă încredere în instituţiile statului’, a adăugat Picoiu.
(AGERPRES/FOTO arhivă ISU Constanța)