Pensiune din Ceahlău, închisă şi amendată de ISU Neamţ

O pensiune din comuna Ceahlău a fost închisă şi amendată de inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, în urma unui control efectuat privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la obiectivele turistice.

Potrivit ISU Neamţ, în plus faţă de măsura închiderii unităţii, a fost aplicată o sancţiune contravenţională în cuantum de 30.000 de lei.

‘Această măsură a fost determinată de constatarea unui număr de niveluri supraterane mai mare decât cel admis pentru clădiri cu nivelul/gradul V de stabilitate/rezistenţă la foc’, a precizat joi, într-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

ISU Neamţ reaminteşte că oprirea funcţionării sau utilizării construcţiilor se face doar pentru construcţiile din categoriile comerţ, cultură sau turism care se regăsesc în situaţiile prevăzute de articolele 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului României 915/2015.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)