Vrancea: Bazinul de înot al CJ se va redeschide pe 8 august, după remedierea unei defecţiuni tehnice

Bazinul de Înot al Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea îşi va relua activitatea în 8 august, cu o săptămână mai târziu decât era programat iniţial, după ce, în timpul verificărilor tehnice finale, a fost identificată o defecţiune la distribuitorul agentului termic din instalaţia de încălzire a apei, informează administraţia judeţeană.

Potrivit sursei citate, în luna iulie la bazin au fost efectuate lucrări de întreţinere şi pregătire pentru noul sezon, care au inclus igienizarea spaţiilor destinate publicului şi sportivilor, lucrări de zugrăvire şi reîmprospătare a finisajelor, curăţarea bazinelor şi a instalaţiilor aferente, precum şi dotarea bazei sportive cu echipamente noi.

Conducerea CJ a decis amânarea redeschiderii pentru finalizarea lucrărilor de remediere, astfel încât baza sportivă să funcţioneze în condiţii optime încă din prima zi.

‘Cred că administraţia responsabilă înseamnă să alegi întotdeauna calitatea şi siguranţa înaintea grabei. Putem recupera câteva zile de întârziere, însă nu putem face compromisuri atunci când este vorba despre condiţiile pe care le oferim copiilor, sportivilor şi tuturor celor care folosesc această bază sportivă. Am decis să finalizăm toate lucrările şi să remediem integral problema tehnică identificată, astfel încât Bazinul de Înot să funcţioneze la cele mai bune standarde încă din prima zi’, a declarat, potrivit comunicatului, preşedintele CJ Vrancea, Nicuşor Halici.

Bazinul de înot al CJ Vrancea este utilizat de copii, sportivi de performanţă, cursanţi ai şcolilor de înot şi de persoane care practică înotul în scop recreativ.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)