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Vrancea: Pieton rănit grav într-un accident la Dragosloveni; a fost transferat la Neurochirurgie în Galaţi

Vrancea: Pieton rănit grav într-un accident la Dragosloveni; a fost transferat la Neurochirurgie în Galaţi
30 iulie 2026, 15:34

Un pieton rănit grav după ce a fost acroşat de un autoturism, joi, în localitatea Dragosloveni (comuna Dumbrăveni), a fost transferat de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sfântul Apostol Andrei’ Galaţi, Secţia Neurochirurgie, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea.

Potrivit cursei citate, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a fost transportat iniţial la UPU Focşani, dar, având în vedere traumatismul cranian sever pe care l-a suferit, a fost stabilizat şi ulterior transferat către o clinică de specialitate din Galaţi.

‘Echipajele medicale au găsit victima în stare gravă, prezentând un traumatism cranio-cerebral deschis şi un traumatism de membru superior. Pacientul se afla într-o stare confuză şi agitată ca urmare a impactului violent. Din cauza stării grave a victimei şi a traumatismului cranian sever, prognosticul rămâne rezervat. (…) După evaluarea iniţială şi stabilizarea pacientului în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Focşani, echipa medicală a decis transferul imediat al acestuia către o clinică de specialitate’, a transmis SAJ.

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, bărbatul ar fi fost acroşat de un autoturism în timp ce s-ar fi angajat în traversarea părţii carosabile.

‘La data de 30 iulie, la ora 10:33, dispeceratul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DC 160, în comuna Dumbrăveni. Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că un bărbat de 39 de ani, din comuna Dumbrăveni, în timp ce conducea un autoturism pe DC 160, ar fi acroşat un bărbat de 30 de ani, din aceeaşi localitate, care s-ar fi angajat în traversarea părţii carosabile’, a informat IPJ.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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