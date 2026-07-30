Piața imobiliară: fiscalitate, tendințe și riscuri

TVA de 9% pentru locuințe a fost prelungită până la 1 octombrie. Adrian Lupu, consultant imobiliar/Realtor, explică la „Imperativ” cine mai poate beneficia de facilitate și ce condiții trebuie îndeplinite?

Publicat de isoreanu, 30 iulie 2026, 17:01



TVA de 9% pentru locuințe a fost prelungită până la 1 octombrie, după votul din Parlament.

Discutăm, la emisiunea „Imperativ” de la Radio România Iași, vineri, după știrile orei 14,00, cu Adrian Lupu, consultant imobiliar/Realtor, despre impactul acestei decizii asupra pieței, despre efectele blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și despre ce ar trebui să facă cei care sunt în plin proces de achiziție a unei locuințe.

Realizator Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.