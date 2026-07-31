Cum poate un festival să contribuie la dezvoltarea unei comunități: HITFEST Bucovina aduce împreună muzica și turismul

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 06:09

Prima ediție a Festivalului HitFest Bucovina își propune să aducă muzica live și petrecerile tematice mai aproape de tinerii din orașele mici, să creeze noi motive de călătorie în regiune și să transforme evenimentul într-un punct de întâlnire pentru comunitățile locale, artiști și vizitatori. Proiectul urmărește să extindă accesul la evenimente culturale de calitate și să ofere tinerilor oportunități reale de participare, voluntariat și implicare în viața comunității.

Totodată, Festivalul HITFEST Bucovina își propune să transforme Bucovina într-un punct de întâlnire pentru iubitorii muzicii, ai experiențelor festivaliere și ai nostalgiei. Timp de trei zile, festivalul aduce pe aceeași scenă artiști români și internaționali, hiturile anilor ’80, ’90 și 2000 și o atmosferă care reunește generații diferite în jurul muzicii care a marcat momente importante din viața lor.

Festivalul pornește de la o nevoie vizibilă: în afara marilor centre urbane, publicul tânăr are puține ocazii de a participa la evenimente care vorbesc direct generației sale. HitFest Bucovina aduce împreună muzica, energia comunității și identitatea regiunii, într-un format care poate susține turismul local, consumul cultural și colaborarea dintre mediul privat, societatea civilă și administrația publică.

Organizat de compania locală care deține Hotel Aldi din Gura Humorului, în parteneriat cu Fundația Te Aud România – în calitate de organizator cultural și coordonator al componentelor de implicare și participare a tinerilor, și Consiliul Județean Suceava, proiectul își propune să consolideze Bucovina ca destinație culturală activă, în care patrimoniul și tradițiile locale coexistă firesc cu expresiile culturale contemporane.

Pentru Fundația Te Aud România, implicarea în organizarea HitFest Bucovina este o continuare a misiunii sale de a crea contexte prin care tinerii să se dezvolte, să se exprime și să se conecteze la comunitățile din care fac parte. Într-o regiune cu un patrimoniu cultural valoros, dar cu puține evenimente de amploare dedicate publicului tânăr, festivalul își propune să ofere experiențe care inspiră, educă și aduc oamenii împreună.

„Ne-am dorit să construim un eveniment care să pună Bucovina pe harta marilor festivaluri din România și care să contribuie la dezvoltarea economică, turistică și culturală a zonei. HitFest Bucovina este rezultatul unei colaborări solide între mediul privat, instituțiile publice și sectorul neguvernamental, iar această formulă ne oferă șansa de a crea un proiect cu impact real pentru comunitate”, transmite Dani Rîpan, organizator HitFest Bucovina.

Prin parteneriatul cu Fundația Te Aud România, Consiliul Județean Suceava își reafirmă angajamentul de a susține proiecte care contribuie la dezvoltarea comunităților locale, la promovarea culturii și la creșterea atractivității județului pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.

“Vedem cum marile festivaluri de muzică reușesc să aducă zeci de mii de oameni într-un singur loc și să crească vizibilitatea orașelor și regiunilor în care sunt organizate. Și Bucovina poate avea festivaluri puternice, cu identitate proprie. HitFest Bucovina este un început și îmi doresc să devină, în timp, un reper pentru Gura Humorului și pentru întregul județ. Îmi doresc ca județul Suceava să aibă un calendar de evenimente divers și atractiv pentru toate generațiile. Vom continua să susținem tradițiile și identitatea Bucovinei, dar avem nevoie și de festivaluri moderne, de anvergură, care să atragă tineri și turiști din toată țara”, transmite Gheorghe Soldan – presedintele Consiliului Județean Suceava.

Pe lângă experiențele muzicale oferite de artiștii invitați, participanții vor avea acces și la o serie de activități complementare, menite să promoveze un stil de viață activ și echilibrat. Festivalul va include o zonă dedicată sportului și mișcării, unde participanții vor putea lua parte la activități recreative și provocări menite să încurajeze sănătatea, energia și starea de bine.

„În ultimii ani, ne-am întâlnit cu foarte mulți tineri care își doresc mai multe oportunități de participare culturală chiar în comunitățile lor. HitFest Bucovina s-a născut din această nevoie. Ne dorim ca acest festival să fie mai mult decât o serie de concerte; vrem să fie un spațiu de întâlnire, de inspirație și de apartenență. Credem că accesul la cultură contribuie la dezvoltarea comunităților și la crearea unor perspective noi pentru tineri, iar Bucovina merită astfel de experiențe la standarde înalte”, declara Gabriela Andronache, fondatoare Te Aud Romania.

HitFest Bucovina își propune să devină un reper cultural pentru regiune și o platformă prin care tinerii, comunitățile locale, instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale să colaboreze în jurul unor valori comune: creativitate, implicare și apartenență.

3 zile de distracție cu HitFest Bucovina

HitFest Bucovina își propune să aducă în regiune un festival de anvergură, construit în jurul muzicii anilor ’80, ’90 și 2000, și să creeze un nou motiv de călătorie la Gura Humorului. Timp de trei zile, între 7 și 9 august 2026, festivalul va reuni artiști internaționali și români, experiențe vizuale, activități pentru familii și oportunități de implicare pentru tinerii și comunitățile locale.

Conceptul muzical readuce pe scenă hiturile care au marcat trei generații. Haddaway va fi capul de afiș al primei seri, alături de L.A, Denisa Puițău, Trupa Axiome, DJ Pedro și DJ Campo. Pe 8 august, publicul îi va putea vedea pe Fun Factory, Ciro de Luca, Trupa Rao, Yanis și Sofia Vasile, iar ultima seară îi aduce pe scenă pe Georgiana Lobonț, Dony & Christian D, Provincialii, DJ Alex Man și DJ Alovski. Cele trei zile vor fi prezentate de Liviu Vârciu, alături de MC Stélisse, MC Deeix, MC Alyssia și artiștii invitați în fiecare seară.

Muzica va fi completată de o producție amplă, cu o scenă mobilă de mari dimensiuni, show de lumini, efecte speciale și spectacol pirotehnic. Atmosfera retro va fi întregită de decoruri tematice, dansatori costumați, mascote, momente de acrobație, sway pole și o zonă dedicată copiilor. Astfel, festivalul este conceput ca o experiență completă pentru toate generațiile,

Biletele pentru o zi costă 94 de lei, la care se adaugă taxele de procesare, iar abonamentul pentru toate cele trei zile costă 250 de lei plus taxe. Copiii cu vârsta de până la 14 ani au acces gratuit atunci când sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil. Locuitorii din Gura Humorului beneficiază de o reducere de 50%, acordată pe baza actului de identitate la punctele fizice de vânzare, în limita primelor 1.000 de bilete.

Prin intermediul festivalului HITFEST Bucovina, organizatorii își propun să faciliteze accesul publicului la evenimente culturale și de divertisment de amploare și în afara marilor centre urbane, să contribuie la dezvoltarea turistică și economică a regiunii și să creeze o experiență unică și relevantă pentru toate generațiile. Festivalul urmărește să consolideze poziția Bucovinei pe harta marilor evenimente din România și să devină un reper anual pentru comunitatea locală și pentru vizitatorii din întreaga țară.