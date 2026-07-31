Prefectura Iaşi/Adolescentului din Botoşani internat la Spitalul ‘Sf.Maria’ i-au fost asigurate componentele trombocitare necesare

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 06:39

Instituţia Prefectului Iaşi a transmis, joi, că adolescentului de 17 ani, din judeţul Botoşani, internat la Spitalul ‘Sf. Maria’ Iaşi, i-au fost asigurate componentele trombocitare necesare, iar grupul venit să doneze sânge nu avea programare prealabilă şi nici nu a precizat la sosire că provine din alt judeţ.

‘Pacientului pentru care s-a făcut apelul public i-au fost asigurate componentele trombocitare necesare. La momentul prezentării persoanelor din judeţul Botoşani la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi, comenzile transmise de unitatea medicală au fost verificate, iar centrul avea deja pregătit pentru distribuţie concentratul trombocitar necesar pacientului. Componenta sanguină a fost ulterior transmisă Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi şi administrată pacientului. Prin urmare, este important de precizat că situaţia prezentată public nu a avut drept consecinţă lipsirea pacientului de componenta sanguină necesară tratamentului’, transmite Instituţia Prefectului Iaşi, prin intermediul unui comunicat de presă.

Conform sursei citate, grupurile organizate de donatori sunt programate în funcţie de capacitatea centrului de a asigura în condiţii de siguranţă întregul circuit transfuzional, de la evaluarea şi recoltarea donatorilor până la procesarea, testarea, prepararea, conservarea şi distribuirea componentelor sanguine.

‘Grupurile organizate de donatori sunt anunţate şi programate în prealabil, în funcţie de capacitatea centrului de a realiza în condiţii de siguranţă întregul circuit transfuzional: evaluarea şi recoltarea de la donatori, procesarea, testarea, prepararea, conservarea şi distribuirea componentelor sanguine. Programarea unor astfel de grupuri nu reprezintă o formalitate birocratică şi nici un obstacol în calea donării. Ea este necesară pentru dimensionarea activităţii în raport cu personalul disponibil, capacitatea de recoltare şi procesare, echipamentele existente şi necesarul de componente sanguine transmis de unităţile sanitare’, se menţionează în comunicatul de presă.

Prin intermediul documentului de presă se face şi o distincţie între donarea de sânge şi donarea de trombocite prin afereză. Această procedură presupune utilizarea unui separator automat de celule şi poate fi efectuată doar de persoane care îndeplinesc criterii medicale suplimentare.

‘Donarea de trombocite presupune o procedură specifică, realizată cu ajutorul unui separator automat de celule, iar persoana trebuie să îndeplinească criterii medicale suplimentare de eligibilitate. Normele în vigoare prevăd, între altele, evaluarea numărului de trombocite şi efectuarea unor investigaţii predonare, iar aptitudinea persoanei pentru acest tip de donare este stabilită medical. Procedura de afereză permite obţinerea de la un singur donator a unei cantităţi de trombocite echivalente, în funcţie de procedură, cu cea rezultată din mai multe unităţi de sânge total’,

Prefectura mai explică faptul că sângele recoltat nu ajunge imediat la un anumit pacient. Înainte de utilizare, fiecare unitate de sânge parcurge etapele obligatorii de control biologic, procesare, verificare, etichetare, conservare şi asigurare a trasabilităţii, conform prevederilor Legii nr. 282/2005.

‘În cazul concret semnalat public, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi a precizat şi că, pentru donarea de trombocite prin procedura utilizată de Centru, potenţialii donatori trebuie să îndeplinească inclusiv condiţiile stabilite prin protocoalele medicale ale centrului, între care existenţa unei donări anterioare în ultimele şase luni’, menţionează Instituţia Prefectului Iaşi în comunicatul de presă.

Aceeaşi sursă menţionează faptul că ‘Centrele de Transfuzie au obligaţia de a garanta calitatea, securitatea, condiţiile de conservare şi trasabilitatea de la donator până la destinaţia finală’.

‘Distribuirea către spitale se realizează în baza solicitărilor transmise de unităţile medicale, în raport cu necesarul terapeutic al pacienţilor. Legea stabileşte că sângele şi componentele sanguine sunt distribuite prin centrele de transfuzie ‘la solicitarea instituţiilor de asistenţă medicală cu unităţi de transfuzie autorizate’. Înaintea administrării către pacient sunt obligatorii, de asemenea, testele imunohematologice aferente actului transfuzional. Această organizare permite gestionarea stocurilor în funcţie de necesităţile reale ale spitalelor şi intervenţia rapidă atunci când apare o urgenţă’, se menţionează în comunicatul de presă.

Instituţia Prefectului Iaşi aminteşte că Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi face parte din reţeaua regională şi naţională de transfuzie, ceea ce permite transferul componentelor sanguine între centre în funcţie de necesităţile medicale. Persoanele din alte judeţe sunt încurajate să doneze la centrul de transfuzie din apropierea domiciliului, componentele sanguine putând fi redistribuite ulterior acolo unde este nevoie, în funcţie de solicitările medicale şi de necesar.

‘Tocmai acest mecanism este destinat să permită ca un pacient să nu depindă exclusiv de existenţa, într-un anumit moment, a unui donator care se prezintă în oraşul în care este internat’, precizează Instituţia Prefectului Iaşi.

Instituţia Prefectului Iaşi transmite totodată că apreciază mobilizarea persoanelor din comuna Tudora şi disponibilitatea acestora de a veni în sprijinul unui tânăr aflat într-o situaţie medicală dificilă.

‘Solidaritatea manifestată de aceşti oameni merită respect şi recunoştinţă. În egală măsură, considerăm necesar ca informaţiile referitoare la activitatea medicală şi transfuzională să fie prezentate complet, pentru a nu crea în spaţiul public percepţia că un pacient ar fi rămas fără tratamentul necesar din cauza unei greve sau a refuzului personalului medical. În cazul de faţă, pacientului i-au fost asigurate şi administrate trombocitele necesare’, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă reaminteşte că peste 1.500 de persoane s-au prezentat pentru donare în ultima lună la Centrul de Transfuzii Sanguine Iaşi, ‘ceea ce reflectă atât mobilizarea constantă a donatorilor, cât şi volumul important de activitate gestionat de personalul centrului’.

‘Le mulţumesc tuturor celor care donează sânge şi celor care s-au mobilizat în acest caz. Gestul lor este unul profund uman şi trebuie respectat. În acelaşi timp, le mulţumesc medicilor, asistenţilor şi întregului personal al Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi, care gestionează zilnic o activitate medicală complexă şi de o responsabilitate enormă. Este important ca oamenii să ştie că în spatele fiecărei pungi de sânge care ajunge într-un spital există un circuit medical riguros. De la donare şi testare până la procesare, verificare şi distribuţie’, este citat prefectul Constantin Dolachi-Pelin.

Totodată se menţionează că aceste proceduri există pentru siguranţa pacientului.

‘În situaţia despre care s-a discutat în ultimele ore, lucrul esenţial este acesta: tânărul internat la Spitalul ‘Sf. Maria’ a primit trombocitele de care avea nevoie. Cred că acesta este faptul de la care trebuie să pornim atunci când discutăm public acest caz. Iaşul are unul dintre centrele regionale importante de transfuzie sanguină, iar atunci când necesarul o impune există colaborare cu celelalte centre din ţară pentru asigurarea componentelor sanguine. Avem încredere în profesioniştii care gestionează acest sistem şi le mulţumesc pentru munca lor’, este citat prefectul judeţului Iaşi, Constantin Dolachi-Pelin.

În ceea ce priveşte alegaţiile potrivit cărora în ziua respectivă, o parte a personalului medical din cadrul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi participa la greva din sistemul sanitar, Instituţia Prefectului Iaşi precizează că ‘activitatea Centrului nu a fost însă suspendată’.

‘A fost asigurată continuitatea serviciului, cu peste o treime din activitatea normală, iar prioritate au avut donatorii programaţi. Această modalitate de organizare este prevăzută de legislaţia în vigoare. Potrivit art. 173 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, în unităţile sanitare greva este permisă cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitatea normală, repartizată pe întreaga durată a zilei, astfel încât să nu fie puse în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei’, se menţionează în comunicatul de presă.

Reacţia vine după ce prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a cerut Ministerului Sănătăţii, Direcţiilor de Sănătate Publică din Iaşi şi Botoşani şi Prefecturii Iaşi, efectuarea unei anchete în cazul unor persoane care s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Sanguine din Iaşi pentru a dona sânge pentru un adolescent de 17 ani din Botoşani, aflat în stare gravă, însă au fost refuzate din cauza grevei din sistemul medical.

‘Atunci când oamenii se mobilizează pentru a salva o viaţă, instituţiile trebuie să găsească soluţii, nu să ridice obstacole. Am solicitat efectuarea unei anchete pentru a clarifica această situaţie şi, în acelaşi timp, fac toate demersurile necesare pentru ca botoşănenii care doresc să ajute să poată dona în judeţul Botoşani, iar trombocitele să ajungă în timp util la pacient. Solidaritatea oamenilor trebuie sprijinită, nu îngreunată de proceduri administrative’, a transmis, anterior, printr-un comunicat de presă, prefectul de Botoşani. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro