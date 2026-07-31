România anunță noi proiecte strategice cu Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 06:28

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a venit joi la București, în prima vizită externă pe care o face de la preluarea mandatului.

El a primit asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Vasile Tofan a fost primit de prim-ministrul român în exercițiu Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

România va rămâne principalul susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, anunțând totodată avansarea unor investiții strategice, între care podul de la Ungheni, noile linii electrice de interconectare, Suceava-Bălți, Gutinaș-Strășeni, precum și reluarea legăturii feroviare Fălciu-Cantemir.

Ilie Bolojan: Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.

Aflat în prima sa vizită oficială la București după preluarea mandatului, premierul moldovean, Vasile Tofan, a spus că România este principalul partener strategic al țării sale și a făcut apel la creșterea investițiilor românești peste Prut.

Vasile Tofan: Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerţ și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova, companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice.

Rador/FOTO gov.ro