Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 11:26

Sesiunea iulie-august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfăşura şi marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine marţi şi miercuri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

În zilele de 5 şi 6 august vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 6 şi 7 august – competenţele digitale.

Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, se va susţine pe 10 august, iar proba obligatorie a profilului, pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 13 august.

Pe 18 august vor fi afişate rezultatele la probele scrise (până la ora 12:00) şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi depune contestaţiile (în intervalul orar 14:00-18:00). De asemenea, şi în zilele de 19 şi 20 august se vor putea depune contestaţiile şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 24 august.

Rata de succes la prima sesiunea a Bacalaureatului, după rezolvarea contestaţiilor, a fost de 76,9% – pe ansamblul tuturor promoţiilor.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

* să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

* să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;

* să obţină minimum media 6 la probele scrise. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro