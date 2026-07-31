Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni

Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni

Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 11:26

Sesiunea iulie-august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfăşura şi marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine marţi şi miercuri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

În zilele de 5 şi 6 august vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 6 şi 7 august – competenţele digitale.

Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, se va susţine pe 10 august, iar proba obligatorie a profilului, pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 13 august.

Pe 18 august vor fi afişate rezultatele la probele scrise (până la ora 12:00) şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise şi depune contestaţiile (în intervalul orar 14:00-18:00). De asemenea, şi în zilele de 19 şi 20 august se vor putea depune contestaţiile şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 24 august.

Rata de succes la prima sesiunea a Bacalaureatului, după rezolvarea contestaţiilor, a fost de 76,9% – pe ansamblul tuturor promoţiilor.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

* să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
* să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
* să obţină minimum media 6 la probele scrise. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Leul continuă să se deprecieze. Euro a ajuns la 5,2439 lei
Naţional vineri, 31 iulie 2026, 10:55

Leul continuă să se deprecieze. Euro a ajuns la 5,2439 lei

Leul continuă să piardă teren pe piața valutară. 1 euro valorează astăzi 5 lei și 24,39 de bani, cu un ban mai mult față de valoarea...

Leul continuă să se deprecieze. Euro a ajuns la 5,2439 lei
Argeş: 9 dintre cele 16 persoane din microbuzul implicat în accident primesc îngrijiri medicale; una a decedat
Naţional vineri, 31 iulie 2026, 10:51

Argeş: 9 dintre cele 16 persoane din microbuzul implicat în accident primesc îngrijiri medicale; una a decedat

Nouă persoane dintre cele 16 care se aflau în microbuzul implicat în accident, în municipiul Câmpulung, primesc îngrijiri medicale, cea de-a...

Argeş: 9 dintre cele 16 persoane din microbuzul implicat în accident primesc îngrijiri medicale; una a decedat
METEO: Codurile de caniculă se extind
Naţional vineri, 31 iulie 2026, 10:14

METEO: Codurile de caniculă se extind

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 31-07-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Codurile de caniculă se extind
Greva din sănătate a fost suspendată
Naţional vineri, 31 iulie 2026, 08:35

Greva din sănătate a fost suspendată

Federaţia SANITAS a anunțat în această dimineață suspendarea grevei generale din sănătate. Reprezentanții angajaților din sistemul medical...

Greva din sănătate a fost suspendată
Naţional vineri, 31 iulie 2026, 06:34

SANITAS: În niciunul dintre scenarii, Legea salarizării nu este favorabilă salariaţilor din sistemul sanitar

Reprezentanţii SANITAS afirmă că Legea salarizării nu este favorabilă, în niciun scenariu, salariaţilor din sistemul sanitar, după opt ore de...

SANITAS: În niciunul dintre scenarii, Legea salarizării nu este favorabilă salariaţilor din sistemul sanitar
Naţional vineri, 31 iulie 2026, 06:20

Acordul de împrumut SAFE a fost adoptat de plenul Senatului ca for decizional

Acordul de împrumut SAFE, prin care România va avea acces la o finanțare europeană de aproape 17 miliarde de euro, a fost adoptat de plenul...

Acordul de împrumut SAFE a fost adoptat de plenul Senatului ca for decizional
Naţional joi, 30 iulie 2026, 15:20

Senat – Comisia juridică/ Proiectul privind ANI, raport de admitere; sumele cash în declaraţia de avere, eliminate

Senatul a adoptat, joi, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul...

Senat – Comisia juridică/ Proiectul privind ANI, raport de admitere; sumele cash în declaraţia de avere, eliminate
Naţional joi, 30 iulie 2026, 13:49

(UPDATE) Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional

UPDATE – Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional, parametrii de operare permiţând continuarea...

(UPDATE) Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional