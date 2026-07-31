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Turneul Național „Anotimpuri/ Vivaldi” – Romanian Guitar Quartet, la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 10:40


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” invită publicul la Palatul Culturii din Iași, duminică, 9 august 2026, începând cu ora 18.00, la concertul susținut de Romanian Guitar Quartet, în cadrul Turneului Național „Anotimpuri/ Vivaldi”, un proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Cuprinzând zece destinații din România, turneul desfășurat în perioada 25 iulie – 9 august 2026 este organizat de Asociaţia Culturală „Kitharalogos”, în parteneriat cu Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Biserica Evanghelică „Sf. Margareta” din Mediaș, Biserica Fortificată din Biertan, Biserica Fortificată din Cincşor, Biserica Evanghelică din Răşnov, Biserica Fortificată din Moşna, Sinagoga Mare din Rădăuţi, Cazinoul din Vatra Dornei.

„Invităm publicul să se bucure de acest dialog al artelor și, totodată, să redescopere frumusețea patrimoniului din edificii emblematice ale României”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Recent înfiinţat, Romanian Guitar Quartet este compus din chitariştii:

  • Dragoș Ilie, muzician premiat la importante concursuri chitaristice la nivel internațional, binecunoscut publicului și din turneele derulate alături de violinistul Alexandru Tomescu;
  • Costin Soare, unul dintre cei mai apreciați și activi muzicieni români, cu 15 turnee naționale și internaționale în portofoliu, care a colaborat cu nume importante ale scenei muzicale românești;
  • Dan Alexandru Arhire, cadru didactic universitar ieșean, muzician cu numeroase apariții solistice pe scenele Filarmonicilor din România;
  • Ioan Bănescu, recent nominalizat la categoria „Interpretul anului” în cadrul Galei UCIMR, chitarist de forţă cu o activitate intensă atât în zona solistică, cât şi în cea camerală.

Cei patru chitariști propun o călătorie muzicală incitantă, în spaţii de patrimoniu: de la Castelul Peleș, Palatul Brukenthal sau Palatul Culturii din Iași, până la Bisericile fortificate din județele Sibiu și Brașov, Sinagoga Mare din Rădăuți și Cazinoul din Vatra Dornei – județul Suceava.

Evenimentele vor pune în valoare o parte dintre aceste obiective arhitectonice, atât prin intermediul muzicii, cât și al unor documentare realizate de tineri cineaști.

Mai multe detalii, pe site-ul dedicat turneului:  www.anotimpuri.com

 

 

 

Manager,

Andrei Apreotesei

 Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing

Dr. Coralia Costaş
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