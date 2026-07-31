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Permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune Europeană

Permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune Europeană

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 10:58

Schimbări importante pentru şoferi. Permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune, iar noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european.

Obiectivul de la Bruxelles este simplu: reducerea la jumătate a accidentelor grave până în 2030. Cea mai mare noutate este permisul digital, disponibil direct pe telefon, care va fi recunoscut în toate statele membre.

Cei care doresc vor putea păstra, însă, şi documentul clasic, din plastic.

O altă modificare vizează tinerii: începătorii vor avea o perioadă de probă de doi ani, cu toleranţă zero la alcool şi droguri.

Uniunea Europeană introduce şi un sistem comun de conducere însoţită pentru tinerii de 17 ani care obţin permisul pentru categoria B. Aceştia vor putea conduce doar alături de un şofer cu experienţă, până la majorat.

Titi Aur, expert în conducere auto defensivă, a vorbit în rubrica Apel Matinal, de la Radio România Actualităţi despre noile reglementări europene privind permisele auto.

România are timp până în noiembrie 2028 să modifice legislaţia, iar majoritatea regulilor se vor aplica din 26 noiembrie 2029.

Pentru moment, şoferii români nu trebuie să schimbe nimic.

Rador/FOTO imagine ilustrativă

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