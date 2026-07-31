Guvern: Comandament de lucru pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieţei interne

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 11:29

Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, şi Sorin Elisei, secretarul general al ministerului, au avut vineri, la Palatul Victoria, un comandament de lucru cu reprezentanţii companiilor din domeniul petrolier şi al distribuţiei de carburanţi pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieţei interne.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost analizată situaţia în continuă dinamică şi posibile soluţii de intervenţie, potrivit pârghiilor legale, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieţei româneşti.

‘Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare şi nu anticipează dificultăţi majore sau discontinuităţi în asigurarea cantităţilor necesare pieţei româneşti. Sunt înregistrare anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din ţară, însă există soluţii pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanţi la nivel naţional’, se arată în comunicat.

Guvernul, în strâns dialog cu companiile de profil, acţionează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieţei româneşti, precizează sursa citată. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro