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Leul continuă să se deprecieze. Euro a ajuns la 5,2439 lei

Leul continuă să se deprecieze. Euro a ajuns la 5,2439 lei

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 10:55

Leul continuă să piardă teren pe piața valutară. 1 euro valorează astăzi 5 lei și 24,39 de bani, cu un ban mai mult față de valoarea anterioară.

Analiștii financiari consideră că nu mai este vorba despre o fluctuație temporară, ci despre instalarea unui nou regim al cursului de schimb pe fondul unui nivel al inflației mult peste cel din țările occidentale.

Ei atrag atenția că o influența majoră asupra evoluției monedei naționale în următoarele luni o va avea situația politică.

Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Jakubowicz, evoluția din acest an nu trebuie privită ca o prăbușire a leului, ci ca o schimbare de paradigmă.

Flavius Jakubowicz: O depreciere de aproximativ 2,6 % de la începutul anului am spune că nu este o prăbușire, nu e niciun accident. Banca Centrală apără în general șocurile externe și în mod normal tolerează ajustările acestea la șocurile interne. Ancora reală a leului nu mai este la Banca Națională, ci este ratingul.

Flavius Jakubowicz arată că momentul decisiv a fost începutul lunii mai, când tensiunile politice au împins rapid cursul de la aproximativ 5,1 la aproape 5,27 lei pentru 1 euro.

În opinia sa, cursul a devenit un indicator al percepției investitorilor asupra riscurilor din economie și din zona politică.

El estimează că dacă stabilitatea politică va fi refăcută și România își va conserva ratingul investitional, euro ar putea încheia anul între 5,25 lei și 5,32 lei.

În schimb un scenariu marcat de prelungirea incertitudinilor politice și deteriorare a ratingului, ar putea împinge cursul spre 5,50 lei pentru 1 euro.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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