Greva din sănătate a fost suspendată

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 08:35



Federaţia SANITAS a anunțat în această dimineață suspendarea grevei generale din sănătate.

Reprezentanții angajaților din sistemul medical vor să dea posibilitatea factorilor decizionali reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării.

Federația SANITAS a precizat, într-un comunicat oficial și într-un mesaj pe pagina de Facebook, că decizia nu reprezintă o renunțare definitivă la acțiunile de protest.

Până la reluarea discuțiilor oficiale, salariații din sănătate vor purta banderole ca formă de protest pasiv.