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(AUDIO) Young Island Festival continuă la Bacău cu noi concerte și artiști internaționali

(AUDIO) Young Island Festival continuă la Bacău cu noi concerte și artiști internaționali

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 07:39

După o primă seară care a adunat mii de spectatori pe Insula de Agrement, Young Island Festival continuă astăzi cu noi concerte și momente pline de surprize.

Festivalul care transformă în aceste zile Bacăul în capitala muzicii revine cu cea de-a doua zi de spectacole, pe cele patru scene amenajate special.

Organizatorii se așteaptă ca și în această seară numărul participanților să fie unul ridicat, în contextul unui program care reunește artiști români și internaționali.

Echipa Radio România Bacău a fost aseară în mijlocul iubitorilor de muzică. Reporterul Ana Ilie relatează: ”Aseară, mii de oameni au participat la deschiderea celei de-a VI-a ediții a Young Island Festival, organizată pe insula de Agrement din Bacău. Atmosfera primei serii a fost întreținută de artiști precum Speak, Inna și Pascal Jr., în timp ce pe celelalte scene au urcat Supernova, IAN și alții artiști apreciați de public. Programul de astăzi începe la ora 17:30 și îi aduce pe scena principală, Fusion Stage, pe Markus Schulz, Mohombi și Pavlo Vici. Urban Stage programează concerte susținute de CandyBoii, Double Edd & Lorda și Cosmin Vraciu. Pe Feeling Stage vor urca Feelings, Alex Munteanu și Woody, iar Tulum Stage îi aduce în fața publicului pe Marwan Dua, Los Vagabondos și Reman. Pe lângă concerte, participanți au la dispoziție zone de relaxare, spații dedicate activităților interactive și o ofertă variată de food court, amenajate pe întreaga suprafață a festivalului. Concertele se vor desfășura până în zorii zilei.”

(Radio România Bacău/FOTO Radio Bacău)

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