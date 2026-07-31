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Abrudean: Am depus din nou proiectul integrităţii

Abrudean: Am depus din nou proiectul integrităţii
31 iulie 2026, 15:16

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că a depus din nou, vineri, proiectul de lege privind integritatea, arătând că cere PSD şi aliaţilor săi să nu introducă amendamente ‘otrăvite, neconstituţionale, care distrug jalonul sau ascund averi’.

‘Aşa cum am anunţat ieri, după respingerea legii integrităţii, astăzi am depus din nou proiectul de lege. Este un proiect pro-transparenţă şi care respectă Constituţia. Cerem PSD şi aliaţilor săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituţionale, care distrug jalonul sau ascund averi. Dincolo de jalonul din PNRR, avem nevoie de un mecanism real de transparenţă a averilor prin această lege’, a scris Abrudean pe Facebook.

El a adăugat că ‘România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro, dacă PSD continuă să saboteze legea integrităţii’.

Senatul a respins, joi, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care trecuse de Camera Deputaţilor.

Proiectul a întrunit doar 55 de voturi ‘pentru’, fiind necesare 67 voturi favorabile, deoarece este o lege organică.

Parlamentarii liberali nu au participat la votul asupra acestui proiect, contestând amendamentul, introdus de PSD în Comisia juridică a Senatului, care prevedea că ‘persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii’.

Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că acest amendament este neconstituţional şi îl vizează pe el.

Cel de-al doilea amendament contestat viza eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.

Mircea Abrudean a precizat, joi, după respingerea legii privind ANI, că proiectul va fi redepus la Parlament fără a conţine cele două amendamente ale PSD contestate, referitoare la sancţionarea retroactivă a faptelor de conflict de interese şi de incompatibilitate prin pierderea mandatului şi, respectiv, la declararea de către demnitari a cash-ului deţinut.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care este primul for sesizat, Senatul fiind decizional.

(AGERPRES/FOTO ANI)

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