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Voluntar la Festivalul APOLODOR. Încep înscrierile, hai!

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 12:20

  • Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR deschide înscrierile pentru formarea echipei de voluntari a ediției din 2026, care se va desfășura la Botoșani între 17 și 20 septembrie.

  • Elevii, liceenii, studenții și tinerii interesați de literatură, arte vizuale, comunicare, fotografie, social media sau organizare de evenimente se pot înscrie până pe 20 august.

  • Voluntarii vor lua parte la întâlniri cu scriitori, ateliere, dialoguri publice, conferințe, expoziții și concerte într-un program polifonic.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR lansează campania de recrutare a voluntarilor pentru ediția a doua, care va avea loc la Botoșani între 17 și 20 septembrie 2026. Organizatorii caută tineri care vor să intre în echipa unui eveniment cultural dedicat copiilor, adolescenților, literaturii contemporane, ilustrației de carte și educației prin lectură.

Înscrierile sunt deschise elevilor, liceenilor, studenților și tinerilor interesați de cărți, comunicare culturală, fotografie, conținut video, social media, ghidaj, lucru cu publicul sau organizare de evenimente. Termenul-limită pentru completarea formularului este 20 august.

„Voluntarii contribuie din plin la succesul unui festival. Nu doar dau o prețioasă mână de ajutor logistic, dar vin cu prospețime și entuziasm. Creează atmosferă. Apoi, ei sunt parte a publicului țintă. Intră în contact cu autori și ilustratori de primă mână, se familiarizează cu managementul cultural, socializează în context cultural. Voluntariatul înseamnă câștig subtil pentru toate părțile implicate. Îi aștept cu drag!”, transmite scriitorul Dan Lungu, directorul Festivalului APOLODOR.

Ediția din acest an aduce la Botoșani autori români și basarabeni, invitați din zona editorială internațională, expoziții de ilustrație de carte și un concert susținut de Ada Milea pe scena Teatrului „Mihai Eminescu”. Programul cuprinde întâlniri în școli și licee, dialoguri publice, ateliere, mese rotunde, conferințe, expoziții și concerte, în spații precum Teatrul „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Memorialul Ipotești, Casa Corpului Didactic Botoșani, Galeriile de artă „Ștefan Luchian”, școli, licee și alte locuri importante din Botoșani.

Ce vor face voluntarii APOLODOR

Activitatea voluntarilor va cuprinde sprijin logistic, primirea și orientarea invitaților, ghidaj pentru participanți, distribuirea materialelor, asistență la ateliere și întâlniri cu autorii, documentare foto-video, susținerea comunicării online și relația cu publicul. Echipa festivalului va ține cont de interesele și abilitățile fiecărui voluntar, astfel încât participarea să însemne lucru concret, deprinderi noi și contact cu profesioniști ai cărții.

Voluntarii vor beneficia de pregătire, coordonare din partea echipei APOLODOR, echipament, acces la culisele organizării și adeverință de voluntariat. Pentru tinerii aflați la început de drum, participarea la APOLODOR poate deveni o experiență formativă în domeniul cultural, cu responsabilități clare, întâlniri relevante și exerciții utile pentru școală, facultate sau viitoare proiecte profesionale.

Înscrierile se fac online, prin formularul disponibil aici: https://tinyurl.com/VOLUNTARapolodor.

Pentru întrebări, cei interesați pot scrie pe adresa de email festivalul.apolodor@gmail.com.

Prima ediție a Festivalului APOLODOR, desfășurată în septembrie 2025, a mobilizat peste 50 de voluntari, care au susținut întâlnirile din școli, atelierele, Serile APOLODOR, expozițiile și evenimentele din cele patru zile de festival. 

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR este inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu. Organizatorul festivalului este Fundația Corona, în parteneriat cu Asociația pentru Ospitalitate Culturală și Asociația Punctul de Cultură și cu finanțarea Consiliului Local și Primăriei Municipiului Botoșani.

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