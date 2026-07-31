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Investiție de peste 4 milioane de euro la Maternitatea Spitalului „Mavromati” Botoșani

Investiție de peste 4 milioane de euro la Maternitatea Spitalului „Mavromati” Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 12:23

Clădirea Secției Exterioare de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani a făcut obiectul unui amplu proiect de reabilitare energetică, de reamenajare și modernizare a etajelor IV și V, a vestiarelor din zona de demisol, precum și desființarea mansardei și montarea de panouri fotovoltaice.

De asemenea, au fost construite patru stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice, cu putere de peste 22 kW și două puncte de încărcare fiecare.

Contractul de finanțare prin PNRR pentru acest proiect a fost semnat pe 19 decembrie 2022, apoi a fost realizată documentația tehnică și au fost demarate lucrările de execuție, care acum sunt finalizate, urmând ca reprezentanții actuali ai Consiliului Județean să facă recepția.

Proiectul, în valoare de peste 4 milioane de euro, a beneficiat și de co-finanțarea Consiliului Județean.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Facebook)

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