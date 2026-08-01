Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Primarul Iaşiului anunţă măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopţii

Primarul Iaşiului anunţă măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopţii

Primarul Iaşiului anunţă măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopţii

Publicat de Andreea Drilea, 1 august 2026, 07:54

Primarul Mihai Chirica a anunţat, vineri seara, că va introduce măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopţii, în contextul stării de alertă instituite la nivel naţional în sectorul energetic.

Potrivit primarului Iaşiului, decizia vine pe fondul reducerii producţiei de energie la Centrala Nucleară de la Cernavodă, cauzată de nivelul scăzut al Dunării.

‘România se află într-o situaţie energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forţat oprirea producţiei la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administraţiei locale, este să intervenim preventiv şi responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raţionalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopţii în municipiul Iaşi, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte’, a transmis primarul Mihai Chirica.

Potrivit acestuia, restricţiile vor fi aplicate în toate cartierele Iaşiului, fără favoritisme.

‘Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între adresele din cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar şi echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate şi cartiere defavorizate; toţi suntem o comunitate şi trecem împreună prin această perioadă’, transmite primarul Mihai Chirica.

Vor fi exceptate de la reducerea iluminatului curţile spitalelor, pasajele subterane şi pietonale, precum şi principalele zone centrale, inclusiv Piaţa Unirii, unde iluminatul este considerat esenţial pentru siguranţa cetăţenilor.

‘Planul de reducere exclude spaţiile unde iluminatul este vital pentru viaţă şi siguranţă: curţile spitalelor, unde activitatea medicală şi accesul ambulanţelor nu pot fi afectate sub nicio formă; pasajele subterane şi pietonale, pentru a preveni orice risc de accident sau infracţionalitate; punctele centrale majore şi zonele pietonale de interes, precum Piaţa Unirii’, transmite primarul Mihai Chirica.

Edilul solicită vigilenţă sporită din partea Poliţiei şi totodată lansează un apel către cetăţeni să semnaleze orice neregulă.

‘Odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, am solicitat mobilizare maximă din partea Poliţiei Locale, în strânsă colaborare cu Poliţia Naţională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele. Totodată, fac un apel la vigilenţă către fiecare cetăţean în parte. Vă rog să fiţi atenţi, să semnalaţi orice neregulă sau situaţie suspectă la dispeceratul Poliţiei Locale şi să dăm dovadă de solidaritate’, transmite Mihai Chirica. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Schimb de replici între primarul Iașiului, Mihai Chirica, și președintele filialei județene a PNL, Alexandru Muraru. Edilul îi cere demisia deputatului
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 17:38

Schimb de replici între primarul Iașiului, Mihai Chirica, și președintele filialei județene a PNL, Alexandru Muraru. Edilul îi cere demisia deputatului

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a cerut, vineri, în timpul şedinţei ordinare a Consiliului Local, demisia liderului PNL Iaşi, deputatul...

Schimb de replici între primarul Iașiului, Mihai Chirica, și președintele filialei județene a PNL, Alexandru Muraru. Edilul îi cere demisia deputatului
Galaţi: Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean, dotată cu 8 paturi ATI cu funcţii inteligente pentru pacienţii cu AVC
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 16:29

Galaţi: Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean, dotată cu 8 paturi ATI cu funcţii inteligente pentru pacienţii cu AVC

Secţia Clinică de Neurologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi a fost dotată cu opt paturi de terapie intensivă (ATI) cu...

Galaţi: Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean, dotată cu 8 paturi ATI cu funcţii inteligente pentru pacienţii cu AVC
Neamţ: Incendiul de la Mănăstirea Bisericani a izbucnit de la o ţigară; un om a murit, iar altul a fost rănit
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 15:30

Neamţ: Incendiul de la Mănăstirea Bisericani a izbucnit de la o ţigară; un om a murit, iar altul a fost rănit

Incendiul de la Mănăstirea Bisericani din noaptea de joi spre vineri, în urma căruia un om a murit, iar altul a fost rănit, a izbucnit din cauza...

Neamţ: Incendiul de la Mănăstirea Bisericani a izbucnit de la o ţigară; un om a murit, iar altul a fost rănit
Abrudean: Am depus din nou proiectul integrităţii
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 15:16

Abrudean: Am depus din nou proiectul integrităţii

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că a depus din nou, vineri, proiectul de lege privind integritatea, arătând că cere PSD şi...

Abrudean: Am depus din nou proiectul integrităţii
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 11:29

Guvern: Comandament de lucru pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieţei interne

Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, şi Sorin Elisei, secretarul general al ministerului, au avut vineri, la Palatul Victoria,...

Guvern: Comandament de lucru pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieţei interne
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 10:58

Permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune Europeană

Schimbări importante pentru şoferi. Permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune, iar noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel...

Permisul de conducere se modifică în întreaga Uniune Europeană
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 10:14

METEO: Codurile de caniculă se extind

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 31-07-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Codurile de caniculă se extind
Prim plan vineri, 31 iulie 2026, 08:35

Greva din sănătate a fost suspendată

Federaţia SANITAS a anunțat în această dimineață suspendarea grevei generale din sănătate. Reprezentanții angajaților din sistemul medical...

Greva din sănătate a fost suspendată