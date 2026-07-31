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Galaţi: Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean, dotată cu 8 paturi ATI cu funcţii inteligente pentru pacienţii cu AVC

Galaţi: Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean, dotată cu 8 paturi ATI cu funcţii inteligente pentru pacienţii cu AVC
31 iulie 2026, 16:29


Secţia Clinică de Neurologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi a fost dotată cu opt paturi de terapie intensivă (ATI) cu funcţii inteligente, destinate îngrijirii pacienţilor care au suferit accidente vasculare cerebrale (AVC), a anunţat, vineri, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Potrivit acestuia, noile paturi ATI sunt complet echipate şi includ tehnologii moderne menite să sporească siguranţa şi confortul pacienţilor critici şi să faciliteze activitatea personalului medical.

‘Cele opt paturi ATI sunt dotate cu tehnologii moderne care sporesc siguranţa şi confortul pacienţilor critici şi facilitează activitatea personalului medical. Acestea includ cântar integrat pentru monitorizarea greutăţii, ecran tactil pentru controlul funcţiilor de configurare, sistem de alarmă care avertizează dacă pacientul încearcă să se ridice singur şi mecanisme care reduc riscul de alunecare şi de apariţie a leziunilor de presiune. Prin comenzi rapide, paturile pot fi poziţionate imediat pentru resuscitare, mobilizare sau coborâre în condiţii de siguranţă, contribuind la îngrijirea eficientă a pacienţilor cu AVC. De asemenea, acestea sunt prevăzute cu electromotoare silenţioase pentru reglarea înălţimii şi a poziţiei secţiunilor mobile (spătar, coapse şi gambe), asigurând poziţionarea optimă a pacientului’, a transmis Costel Fotea, pe pagina sa de Facebook.

Investiţia este realizată în cadrul proiectului cu fonduri europene ‘Creierul e o prioritate’, în valoare de aproape 13,5 milioane de lei, derulat de Consiliul Judeţean Galaţi.

Prin acest proiect, Secţia Clinică de Neurologie este dotată cu 84 de echipamente medicale performante, între care un aparat de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), un angiograf, un Holter EKG cu 12 canale, sisteme de monitorizare a funcţiilor vitale, module medicale mobile şi sisteme moderne pentru transportul pacienţilor.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

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