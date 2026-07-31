Neamţ: Incendiul de la Mănăstirea Bisericani a izbucnit de la o ţigară; un om a murit, iar altul a fost rănit



Incendiul de la Mănăstirea Bisericani din noaptea de joi spre vineri, în urma căruia un om a murit, iar altul a fost rănit, a izbucnit din cauza unei ţigări, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La faţa locului au intervenit nouă echipaje de pompieri, ambulanţe SMURD şi SAJ dar şi poliţişti.

‘La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, la un aşezamânt monahal cu regim de înălţime demisol, parter şi mansardă, având o suprafaţă construită de aproximativ 400 metri pătraţi. Clădirea era utilizată ca spaţii de cazare, arhivă, cantină şi spaţii de depozitare’, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Pe parcursul intervenţiei, pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat de 62 de ani – un muncitor care lucra pentru mănăstire, iar un alt bărbat, de 65 de ani, a suferit arsuri uşoare la nivelul feţei.

‘Până la sosirea pompierilor, şapte persoane s-au autoevacuat. O singură persoană, un bărbat în vârstă de 65 de ani, care prezenta arsuri uşoare la nivelul feţei, a necesitat îngrijiri medicale. Acesta a fost asistat de echipajul SAJ, ulterior fiind preluat de un echipaj SMURD şi transportat la spital. Încă din primele momente ale intervenţiei, pompierii au desfăşurat operaţiuni de căutare şi salvare pentru evacuarea unei persoane despre care existau informaţii că s-ar afla în interiorul clădirii. După localizarea incendiului şi crearea condiţiilor de siguranţă pentru acces, echipa de căutare-salvare a pătruns în interior, unde, din păcate, a identificat într-una dintre încăperi trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 62 de ani’, a precizat Irina Popa.

Misiunea de stingere a incendiului a durat circa opt ore.

Au ars acoperişul din lemn şi acoperit cu tablă pe o suprafaţă de aproximativ 600 de metri pătraţi, panourile fotovoltaice amplasate pe acoperiş, precum şi bunurile din încăperile de la parter şi mansardă.

Potrivit unor surse din anchetă, atât bărbatul care a decedat, cât şi cel rănit ar fi consumat băuturi alcoolice în afara mănăstirii şi, după ce s-au întors la aşezământul monahal, s-au certat, iar la un moment dat, în jurul orei 01:00, unul dintre ei a sunat la 112 şi a chemat poliţia.

Oamenii legii au venit la faţa locului şi le-au acordat avertismente pentru că au apelat nejustificat numărul unic de urgenţă.

Câteva ore mai târziu, s-a produs incendiul care, potrivit pompierilor, a izbucnit din cauza unei ţigări.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi ucidere din culpă.

(AGERPRES/FOTO ISU NT)