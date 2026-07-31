Iaşi: Au fost semnate contractele de execuţie pentru două loturi ale Centurii Uşoare a Iaşiului



Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că a semnat, vineri, contractele de execuţie pentru loturile 1 şi 4 ale Centurii Uşoare de Ocolire a Municipiului Iaşi.

Potrivit sursei citate, acesta este un proiect care va fluidiza traficul şi va conecta mai bine comunităţile locale din zona metropolitană.

Investiţia pentru cele două loturi depăşeşte 137 de milioane de lei, fără TVA, şi vizează modernizarea a 35 de kilometri: din care lotul 1 DJ 248B Vânători (DN24) – Leţcani (DN28) cu o lungime de 15,9 kilometri, iar lotul 4 tronsonul 6: DJ 248D, Ciurea (DJ248C) – Tomeşti (DN28), tronsonul 7: DJ 247A Bârnova, tronsonul 8: Drum de legătură DJ248D – DJ247A, Bârnova însumând 19,2 kilometri.

Contractele de execuţie pentru ambele loturi au fost semnate cu câştigătorul licitaţiei, Asocierea SC Danlin XXL SRL – SC Enviro Construct SRL, care va avea la dispoziţie 24 de luni pentru finalizarea proiectului.

Proiectul este implementat cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, în calitate de autoritate de management, şi Judeţul Iaşi, ca beneficiar.

‘Infrastructura rutieră rămâne una dintre priorităţile Consiliului Judeţean Iaşi, pentru că dezvoltarea unui judeţ depinde în mod direct de drumuri mai sigure, mai accesibile şi mai bine conectate. Ne-am fi dorit să fim deja într-o etapă mai avansată a lucrărilor dar au existat sincope generate de contestaţiile depuse în cadrul procedurii de achiziţie, iar aceste etape legale au trebuit parcurse. Important este că am depăşit acest moment şi putem trece la etapa pe care o aşteptau cu toţii: execuţia efectivă a lucrărilor’, a declarat ulterior preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)