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Young Island Festival 2026: Mira, Paraziții și Oscar urcă astăzi pe scenele din Bacău

Young Island Festival 2026: Mira, Paraziții și Oscar urcă astăzi pe scenele din Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 1 august 2026, 08:53

Young Island Festival intră astăzi în cea de-a treia zi, după încă o seară care a adus mii de spectatori pe Insula de Agrement din Bacău.

Atmosfera a fost întreținută de artiști români și internaționali, iar organizatorii se așteaptă ca și programul de astăzi să atragă un public numeros.

Festivalul, ajuns la cea de-a șasea ediție, s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din regiunea Moldovei.

Astăzi, pe cele patru scene, sunt programate concerte și show-uri care vor continua până în zorii zilei.

Ana Ilie, de la Radio Romania relatează: ”A doua seară a Young Island Festival a adunat mii de participanți pe insula de agrement din Bacău, unde publicul s-a bucurat de concertele susținute de Marcus Schulz, Mohombi și Pavlo Vicci, în timp ce pe celelalte scene au urcat CandyBoii, Double Edd & Lorda, Cosmin Vraciu și mulți alții. Autoritățile au asigurat o prezență constantă, iar evenimentul a avut o participare numeroasă. Programul de astăzi începe la ora 17.30 și îi aduce pe scena principală, Fusion Stage, pe Sweetcase, Mira, Jo și Paraziții. Pe Urban Stage vor urca Young Rising Stars, Oscar și Akcent. Feeling Stage programează concerte susținute de Anastasia Fuioaga, Adi Cristescu & Luna, Feelings și Adelin Darbuka, iar Tulum Stage îi aduce în fața publicului pe Karol Diak, Pado&Belu și Sllash and Doppe.”

(Radio România Bacău)

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